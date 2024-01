Jadeveon Clowney descarta comparações com Lawrence Taylor

Jadeveon Clowneyagora com o Corvos de Baltimoreestá passando por uma reinvenção em sua carreira, adotando uma abordagem mais tradicional de pass-rushing sob o comando do técnico externo do linebacker Chuck Smith. Conhecido por jogos perturbadores, Palhaço mudou de sua corrida interna habitual para se concentrar na corrida de passagem externa.

Isso marca uma mudança significativa para o jogador experiente, que muitas vezes confiou na força bruta e na explosão, em vez de movimentos refinados de pass-rush.

Descartando comparações

Trabalhando com Smith, Palhaço adotou o cross chop, uma técnica genuína de pass-rush. Apesar de enfrentar questões sobre seu caráter e ética de trabalho ao longo de sua jornada na NFL, Palhaçoque lutou contra vários ferimentos e cirurgias, enfatiza sua identidade e resiliência únicas.

Refletindo sobre sua carreira, Palhaço reconhece que pode não ter se tornado “Lawrence Taylor 2.0”, mas se orgulha de ser o único Jadeveon Clowneyabraçando sua individualidade e descartando comparações com outros.

“Eu apenas sento e rio deles, porque sou o único Jadeveon Clowney”, disse ele à ESPN. “Não estou tentando ser como ninguém. Só estou tentando ser eu. E eu sou diferente.”

Jadeveon Clowney concluiu a temporada regular da NFL com 9,5 sacks em 17 jogos e um total de 32 tackles. Juntando-se ao Corvos de Baltimore no final do campo de treinamento, o veterano forneceu uma assistência crucial, contribuindo significativamente para a contagem de 60 sacks do time, líder da liga.

Jogando ao lado Kyle Van Noya dupla acumulou 18,5 sacas Baltimore. PalhaçoO desempenho impactante de John durante a temporada o posiciona como um agente livre notável nesta entressafra.

Embora atualmente tenha um contrato de um ano com o Corvosespecula-se sobre a possibilidade de um retorno a Baltimore, potencialmente em outro acordo de curto prazo.