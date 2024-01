Jaime Dornan, estrela de ‘Cinquenta Tons de Cinza’, hospitalizado após susto de ataque cardíaco

Jamie Dornan encontrou-se no hospital depois de experimentar sintomas de ataque cardíaco causado por um lagarta tóxica enquanto de férias em Portugal.

Acredita-se que o incidente tenha sido causado pelos pelos dos insetos parte de seu mecanismo de defesa contra predadores enquanto seu amigo Gordon inteligentetambém apresentou sintomas ao mesmo tempo.

Eles haviam bebido vinho e coquetéis no dia anterior, antes da partida de golfe da primeira noite, enquanto aproveitavam o clima mais quente da Península Ibérica para adoecer e ir ao pronto-socorro.

“Jamie disse: ‘Meu caro. Gordon, cerca de 20 minutos depois que você saiu, meu braço esquerdo ficou dormente.” Inteligente disse ao podcast The Good, the Bad and the Unexpected. “Minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente e me vi na traseira de uma ambulância”.

O ator, conhecido por seu papel no erótico Série de filmes ‘Cinquenta Tons de Cinza’, experimentou sintomas semelhantes enquanto jogava golfe em 2023 e, de acordo com Smart, pode se considerar sortudo por sair deste ainda vivo.

Smart teve o mesmo susto

Inteligente, Filho de médico, começou a entrar em pânico ao sentir formigamento nos membros após também ter contato com uma das lagartas.

As lagartas são comuns nos campos de golfe do sul de Portugal e têm matado cães e provocado paragens cardíacas em homens na faixa dos 40 anos.

“De qualquer forma, no dia seguinte jogamos golfe,” Inteligente adicionado. “Estávamos todos absolutamente horríveis e comecei a sentir um formigamento na mão esquerda e depois cócegas no braço esquerdo.

“Sou filho de clínico geral e pensei: ‘Este é normalmente o sinal do início de um ataque cardíaco.”

“Agora, sou um cara bastante saudável, mas quando você começa a pensar que está tendo um ataque cardíaco, tem certeza de que está se convencendo de que está tendo um.”