Jake Johnson fala sobre a ética de trabalho de Tom Cruise no The Pat McAfee Show

Taqui está um ditado que diz algo como: “Você nunca deve conhecer seus heróis”, que certamente não se aplica ao ator e produtor Tom Cruise. O ‘Top Gun‘ star sofreu muitas críticas por seu comportamento estranho em relação à religião da Cientologia que ele representa há décadas. Mas quando se trata de criar filmes, o colega ator Jake Johnson queria ter certeza de que as pessoas soubessem que Cruise é tudo o que as pessoas imaginam dele e muito mais. Talvez um dos poucos exemplos que podem ser comparados a Tom Cruise seja Jackie Chanque também realizou suas próprias acrobacias por décadas e arrecadou centenas de milhões no bilheteria mundial. Mas Tom Cruise levou este conceito a um nível totalmente novo.

Os dublês de Tom Cruise são literalmente idênticos a eleMC

Jake Johnson elogia o poder estelar de Tom Cruise

Em um episódio de quarta-feira do ‘The Pat PcAfee Show’, o apresentador convidou o ator Jake Johnson como um de seus convidados. O ator aclamado pela crítica por sua atuação como dublador nos filmes ‘Spiderverse’ foi diretamente questionado sobre trabalhar com Tom Cruise na reinicialização de ‘A Múmia’. Johnson deixou claro que Tom Cruise é a maior estrela de cinema com quem já trabalhou. Ele compartilhou algumas histórias incríveis sobre o tempo que passaram filmando e sobre a maneira como ele motiva os outros a melhorarem constantemente, simplesmente sendo ele mesmo. Johnson comparou Cruise a Michael Jordan, mas no ramo cinematográfico. O nível de entusiasmo de Johnson é extraordinário.

Se você olhar os melhores momentos de Tom Cruise no Youtube, verá quanta atenção aos detalhes ele dá a absolutamente tudo e a todos que o rodeiam o tempo todo. O homem não apenas faz suas próprias acrobacias e criou franquias de bilhões de dólares, mas também memoriza os nomes de todos os trabalhadores no set e de membros da imprensa quando está dando entrevistas. O próprio Jake disse: Tom Cruise é um animal. Aqui está parte de sua citação: “Tom Cruise é o melhor número um no ramo e o melhor número um com quem já trabalhei. Ele realmente se importa e se você é fã de Tom Cruise, ele é tudo o que você deseja que ele seja. “