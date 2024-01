Jake Paul adiciona uma Ferrari de US$ 600 mil à sua incrível coleção de carros

Jake Paul, o famoso YouTuber que virou boxeador, está agitando novamente, mas desta vez não é apenas no ringue.

A sensação da mídia social adicionou recentemente um impressionante Ferrari Aranha SF90 à sua já impressionante coleção de carros, mostrando sua propensão ao luxo e à velocidade.

Revelando o SF90 Spider de Jake Paul

Em uma revelação na mídia social, Jake Paulo apresentou sua mais nova aquisição, um Aranha SF90 avaliado em quase US$ 600.000para acompanhar seu filho de 6 meses Ferrari 296 GTB.

O conversível com capota rígida, ostentando um motor V8 biturbo e três motores elétricos, oferece mais de 1.000 HP, impulsionando-o a uma velocidade máxima de mais de 210 MPH.

Com apenas 599 desses raros tops existentes, Paulo garantiu seu lugar entre os proprietários exclusivos.

Isso não é Paul’s primeira incursão no mundo do Ferrari carros.

Há apenas sete meses, ele investiu cerca de US$ 421 mil em um 296 GTBque acelera de 0 a 60 em apenas 2,7 segundos, e que quebrou minutos depois de sair da concessionária.

Apesar dos preços elevados e da produção limitada destes veículos, é evidente que Pauloque fez fortuna no ringue, considera-os mais do que apenas compras extravagantes.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

Jake Paul faz parceria com o USA Boxing antes de Paris 2024

Paul está redobrando seu compromisso com o boxe ao fazer parceria com Boxe nos EUA à frente do Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris.

O jovem de 26 anos planeja viajar para o Centro de Treinamento Olímpico em Coloradodocumentando a jornada da seleção nacional de boxe em seus canais de mídia social.

Paulo tem como objetivo conscientizar a equipe e o boxe amador, ao mesmo tempo que assessora os atletas sobre o crescimento da marca.

Mike McAteeo diretor executivo da Boxe nos EUAreconhece Jake Paul impacto, afirmando, “A orientação de Jake será um recurso vital para os jovens atletas da equipe dos EUA.”