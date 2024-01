Jake Paul se junta à campanha de Vivek Ramaswamy – Ele conseguirá um nocaute político?

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, YouTuber que virou boxeador Jake Paulo está se aventurando na arena política, aliando-se a Vivek Ramaswamy por um trecho crucial em sua candidatura ao VAI P nomeação.

Com o início da temporada das primárias presidenciais em Iowa, no próximo Segunda-feiraa dupla improvável está pronta para entrar na campanha, com foco em energizar Geração Z eleitores.

Em entrevista ao TMX, Vivek porta-voz, Tricia McLaughlinexpressou entusiasmo com Jake envolvimento, afirmando, “Estamos muito entusiasmados com a adesão de Jake à campanha e esperamos que isso possa realmente afastar os mais jovens.”

O poder estelar de Jake será suficiente para impulsionar a campanha de Vivek?

Com Ramaswamy pesquisas abaixo de 10% entre os prováveis Partido Republicano de Iowa eleitores do caucus, a campanha está apostando em Jake poder estelar e habilidades de comando de multidões para causar um impacto significativo.

A dupla planeja visitar quatro grandes universidades em Iowa a bordo Vivek avião privado, interagindo com os eleitores como parte do “Comprometa-se com o Caucus Rally.”

Ramaswamy iniciou conversações com Jake durante a recente luta do YouTuber contra Segundo agosto na Flórida, onde Jake generosamente forneceu assentos ao candidato político.

A Geração Z será o foco da campanha

Vivek campanha reconhece a necessidade de um grande impulso e acredita Jake popularidade, especialmente entre os jovens, poderia ser o catalisador de que necessitam. Apesar dos números das sondagens, eles insistem que estão a atingir um segmento de eleitores não reflectido nas sondagens recentes.

Como Jake Paulo nas transições do ringue de boxe para o palco político, todos os olhos estarão voltados para saber se a sensação da mídia social pode aproveitar sua capacidade de atrair multidões para inspirar os eleitores a votarem para Ramaswamy.

A parceria inesperada levanta questões sobre a influência do endosso de celebridades na política e se Jake Paul o poder das estrelas pode virar a maré para Ramaswamy na próxima convenção política de Iowa.