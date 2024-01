Jalen Hurts mostra-se promissor nos treinos, provavelmente jogará no jogo do Playoff de segunda-feira

Filadélfia Eagles quarterback Jalen dói parece estar se preparando para o confronto dos playoffs de segunda-feira contra o Bucaneiros de Tampa Bay, apesar de uma lesão no dedo da mão que arremessa. A boa notícia é que seu desempenho durante o treino de sexta-feira indica que ele pode estar pronto para entrar em campo.

Segundo relatos, Hurts mostrou sua habilidade de arremesso durante o treino, dando aos fãs esperança de que ele estará pronto para o jogo. Tim McManus, da ESPN, observou que sexta-feira foi o primeiro dia em que Hurts jogou a bola no campo, uma melhoria significativa em relação ao treino de quinta-feira, onde ele conseguiu apenas um passe curto.

Jalen Hurts sofre uma lesão horrível no dedo em jogo desastroso dos Eagles

Este progresso é particularmente encorajador considerando que Hurts não fazia nenhum passe desde que sofreu a lesão no jogo do último domingo contra o Gigantes de Nova Yorkonde foi substituído por Marcus Mariota depois de se machucar.

O ÁguiasAs esperanças de um sucesso nos playoffs estão, sem dúvida, atribuídas à disponibilidade de Hurts. Apesar das dificuldades recentes do time, ter seu quarterback titular em campo pode fazer uma diferença significativa no seu desempenho. As impressionantes estatísticas de Hurts na temporada regular, que incluem 3.858 jardas de passe e 23 touchdowns, ressaltam ainda mais sua importância para o time.

Hurts está confiante para jogar na noite de segunda-feira

“Obviamente, sair daquele jogo e tentar voltar a ele provavelmente não foi a melhor ideia fisicamente, não ter muito controle sobre as coisas que queria fazer”, disse ele. “Mas o tempo dirá isso e posso garantir que as coisas estão progredindo no caminho certo”, diz Hurts.

À medida que aumenta a expectativa para o jogo de segunda-feira, os Eagles e seus torcedores aguardam ansiosamente o status oficial do Hurts para o confronto dos playoffs. Seu potencial retorno à escalação pode dar ao time um impulso muito necessário enquanto eles se esforçam para se destacar na pós-temporada. Com a resiliência e determinação de Hurts, os Eagles estão esperançosos de poder superar os recentes contratempos e ter um forte desempenho contra os Buccaneers.

Os Eagles vão enfrentar os Buccaneers em Segunda-feira às 20h horário do leste dos EUAjogo que será transmitido pela ESPN/ABC.