Jamahal Hill, do UFC, ofereceu acordo judicial em caso de violência doméstica

Ex-campeão do UFC Colina Jamal recebeu uma oferta de acordo judicial em seu caso de violência doméstica, TMZ Esportes aprendeu.

Os promotores estenderam o acordo a Hill no início deste mês, de acordo com documentos judiciais. Como parte do acordo proposto, Hill se declararia culpado de uma acusação de violência doméstica… em troca da rejeição da acusação de violência doméstica agravada que inicialmente o agrediram após sua prisão em novembro.