James Dolan acusado de traficar massagista para Harvey Weinstein em novo processo

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, Dolan é citado como réu em um processo que alega que ele participou de tráfico sexual depois de colocar uma jovem massagista sob sua proteção entre o final de 2013 e o início de 2014… enquanto ele se apresentava na estrada.

O demandante, Kelly Croft afirma que foi inicialmente contratada para ser massagista itinerante dos Eagles em 2013… mas depois de alguns problemas com a equipe da turnê, ela diz que acabou conhecendo Dolan, cuja própria banda foi a banda de abertura.

Croft diz que ela se abriu com JD sobre seus problemas e, depois, ele aparentemente se envolveu para aliviar seus problemas… e ela alega que ele começou a promover um relacionamento sexual com ela.

Embora ela não acuse diretamente Dolan de agressão sexual, Croft diz que se sentiu pressionada a se envolver em atos sexuais com ele… durante o resto da turnê.

Basicamente, ela alega que Dolan simplesmente a queria na estrada com ele para fazer sexo – e durante sua passagem por Los Angeles, ela afirma que teve um desentendimento feio com Weinstein… que ela diz ser um bom amigo de Dolan, e que ela a agrediu sexualmente em um hotel.

Croft afirma que na verdade encontrou Weinstein no hotel onde ela estava hospedada – e quando ele soube que ela era massagista de Dolan, ela alega que ele tentou convencê-la a dar-lhe um ali mesmo – o que terminou em uma perseguição. o corredor.

Assim que Weinstein percebeu que Dolan estava do outro lado, Croft afirma que recuou e disse a ela: “Bem, você sabe que Jim e eu somos melhores amigos. parece bom para você.” Ela afirma que ele foi embora e acabou.

Posteriormente, Croft afirma que ela transmitiu tudo isso ao próprio Dolan – e ela diz que ele simplesmente ignorou… supostamente observando que ele e todos no círculo de Weinstein sabiam que ele era uma “pessoa problemática” que tinha “problemas sérios”, e que seus amigos tentaram ajudá-lo.

A última coisa que Croft aponta em seu processo é uma música que ela afirma que Dolan enviou a seus outros associados anos depois do fato – com uma letra que ela afirma ser uma referência ao escândalo de Weinstein que estourou em 2017. É uma música real de sua banda, chamada ‘Eu deveria saber.’

Croft está alegando que ela foi traficada sexualmente, alegando que Dolan a levou para Los Angeles para continuar o relacionamento sexual e permitiu que ela fosse colocada na situação com Weinstein… uma alegação que parece ter aberto a porta para uma queixa federal ser arquivos. Claro, ela quer grandes danos.

Dolan está chamando todo esse processo de pura ficção, com um advogado do magnata dizendo ao TMZ… “Não há absolutamente nenhum mérito em nenhuma das acusações contra o Sr. Dolan. Kellye Croft e James Dolan tinham uma amizade. As referências a Harvey Weinstein pretendem simplesmente inflamar e parecer plágio de casos anteriores contra o Sr. Weinstein.