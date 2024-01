James Harden quebra outro recorde de carreira na NBA

James Harden registrou seu 75º triplo-duplo na carreira, subindo para o oitavo lugar geral na história da NBA, ao marcar 22 pontos a caminho do Clippers de Los Angeles‘ Vitória por 127-107 sobre o Raptors de Toronto em 27 de janeiro.

Ele também obteve 10 rebotes e 12 assistências enquanto o clube californiano melhorava seu recorde na temporada para 29-14, levando-o a duas vitórias no Trovão da cidade de Oklahoma que atualmente lidera a Conferência Oeste com um recorde de 0,711 após 45 jogos.

Ele agora persegue Wilt Chamberlain que está três triplos-duplos à frente do armador / armador de 34 anos em oito jogos extras disputados (1.045 no total) antes que ele possa passar para os seis alvos restantes acima dele.

Quem são os líderes triplo-duplos?

O topo da pilha está Russell Westbrook. O armador alcançou um total de 198 triplos duplos em sua carreira e ocupa o primeiro lugar à frente de Oscar Robertson aos 17, enquanto Robertosua carreira terminou em 1974, então ele não pode melhorar seu histórico.

Westbrook ainda está ativo, também no Tosquiadeirase pode ampliar sua liderança nos últimos estágios de sua carreira. Westbrook alcançou o placar de 1.136 jogos disputados pelo Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers e Clippers.

Depois Roberto vem Magia Johnson com 138. Johnson estabeleceu sua pontuação entre 1979-1996 com o Lakers e jogou 906 jogos da NBA ao longo de sua carreira. Atualmente ele lidera Nikola Jokicem quarto lugar, por 20 triplos-duplos após 641 jogos disputados pelo sérvio.

Então vem Lebron James em 109 de 1462 jogos, então Jason Kidd com 107 de 1.391 jogos, então Camareiro com os mencionados 78 de 1045 antes Endurecer. Endurecer pistas Luka Doncic por 11 triplos-duplos, mas Doncic jogou apenas 367 partidas. O Dallas Mavericks estrela, por sua vez, lidera Larry Pássaro às cinco, com Pássaro tendo jogado 897 partidas antes de se aposentar em 1992.