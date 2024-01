Japão começou o ano com um alerta de tsunami na costa oeste do país depois de um terremoto medindo 7,4 na escala Richter.

O terremoto ocorreu na província de Ishikawa, localizada no centro da maior ilha do Japão, Honshu. No momento, ocorreram ondas de 1,2 metros de altura que atingiram a cidade de Wajima.

Japão ativa alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,4

No entanto, as autoridades japonesas alertaram que são possíveis ondas muito maiores. É por isso que instaram a população costeira a deslocar-se para zonas mais altas para minimizar o risco em caso de tsunami.

Por enquanto, todos os serviços ferroviários foram interrompidos e os reatores nucleares na área foram verificados.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA), aliás, emitiu um alerta para ondas de até cinco metros em Ishiwaka e de até três metros em Fukui, Toyama, Hyogo, Niigata e Yamagata.

As imagens que circulam nas diversas redes sociais são a prova da destruição causada, para já, pelo sismo na costa oeste do país.

Mais de 30 mil casas sem energia

Nenhum dano causado pelo aumento da água foi relatado até agora, mas mais de 30 mil casas ficaram sem energia em Ishikawa e outras 3.600 na vizinha Niigata. Um grande incêndio também começou na cidade de Wajima como resultado dos tremores.

Várias estradas e autoestradas da costa oeste também sofreram grandes danos e permanecem fechadas, enquanto imagens publicadas nas redes sociais mostram casas completamente destruídas em Ishikawa.

Entretanto, o diário empresarial Nikkei informou que os serviços ferroviários foram suspensos no nordeste do país e no centro e norte da costa oeste.

Governo japonês pede cautela

Primeiro Ministro Japonês Fumio Kishida instou os cidadãos japoneses a exercerem a máxima cautela e pediu às pessoas nas áreas afetadas que evacuassem para áreas seguras.

Em pessoa disse que o seu governo está a tentar confirmar a extensão dos danos causados ​​pelos numerosos tremores secundários relatados posteriormente e comprometeu-se a fornecer o máximo de informação possível aos cidadãos, pelo que ordenou a diferentes ministérios que mantivessem uma comunicação fluida entre eles.