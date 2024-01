Jared Goff e Matthew Stafford discutem o confronto do playoff de wild card – e enfrentam seus antigos times

Tele Leões de Detroit‘primeiro jogo de playoff desde 2017 – e seu primeiro jogo de playoff em casa em 30 anos – será contra o quarterback que muitos consideram o melhor que já tiveram. O Rams de Los Angeles‘primeiro jogo de playoff desde a vitória Super Bowl LVI quase dois anos atrás será contra o quarterback que quase os levou ao Troféu Vince Lombardi em 2019.

Tal é o drama do confronto curinga que o NFL serviu no domingo, quando Matheus Stafford volta para Campo Ford para acertar com o Leões e Jared Goff. Esses dois zagueiros trocaram de lado em 2021, a negociação de grande sucesso proporcionando Os anjos com a peça que faltava para ganhar um Super Bowl – e fornecendo Detroit com o chamador de sinal necessário para iniciar uma reconstrução adequadamente.

Stafford abraçando o papel de “bandido”

Era uma vez, os Leões fizeram Stafford a escolha geral nº 1 no Draft da NFL de 2009, e os fãs começaram a sonhar com Detroit fazendo – e talvez vencendo – um Super Bowl. Embora Stafford não tenha conseguido levar os Leões à terra prometida ele ainda deixou sua marca em Detroit e possui muitos de seus recordes de passagem de franquiaincluindo touchdowns, conclusões, porcentagem de conclusão e jardas de passe.

Mas Stafford reconheceu na quarta-feira que seria tolice esperar uma recepção calorosa dos torcedores por quem jogou entre 2009 e 2020. Ele parece saber que será o “cara mau”, e os torcedores da casa não querem vê-lo fazer um bom jogo.

Stafford foi revigorado nesta temporada com a chegada do recebedor Puka Nácuauma escolha da quinta rodada do draft que quebrou os recordes de novato da NFL em recepções (105) e jardas recebidas (1.486). Eu entendi e Stafford foram ambos selecionados para o Pro Bowlenquanto o quarterback se recuperava de um decepcionante 2022 ao lançar para 3.965 jardas e 24 touchdowns em 15 jogos.

Goff espera dedicar uma vitória ao Detroit

Desde que venceram o campeonato da NFL em 1957, os Leões ganharam um total de um jogo de playoff. Goff quer mudar isso para uma base de fãs sofredora que está desesperada por um vencedor.

“Eu quero tanto ganhar um jogo de playoff para esta cidade”, disse Goff aos repórteres na quarta-feira.

Goff nesta temporada perdeu sua quarta seleção no Pro Bowl, mas estabeleceu novos recordes em sua carreira conclusões (407) e porcentagem de conclusão (67,3) enquanto joga 30 touchdowns pela primeira vez desde 2018 – quando trabalhou sob o comando do técnico Sean McVay e orientou o Carneiros à sua primeira aparição no Super Bowl em quase duas décadas.

Em notícias potencialmente piores para McVay e os Rams, Goff disse à ESPN que ainda carrega a lembrança de ter sido negociado com ele – um peso no ombro que o ex-escolha número 1 geral acha que nunca o deixará.