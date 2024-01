Jared Goff lidera o Lions na derrota do Rams de Matthew Stafford pela primeira vitória nos playoffs em 32 anos

Jared Goff lançou para um touchdown e completou uma primeira descida que selou o jogo contra o time que o expulsou, e o Leões de Detroit venceu um jogo dos playoffs pela primeira vez em 32 anos, derrotando Matheus Stafford e a Rams de Los Angeles 24-23 no domingo à noite.

Os Leões (13-5) encerraram uma seqüência de nove derrotas consecutivas na pós-temporada – a mais longa em NFL história – que datava de uma vitória sobre o Dallas em 5 de janeiro de 1992. Eles perderam um jogo dos playoffs em casa dois anos depois e não receberam nenhum desde então.

Eminem envia mensagem forte a Stafford antes do jogo Rams vs LionsTwitter

Detroit terá dois jogos de playoffs em casa pela primeira vez na história da franquia, hospedando qualquer um Baía de Tampa ou Filadélfia na rodada divisionária no próximo domingo.

Os Rams (10-8) tiveram a chance de assumir a liderança no final do quarto período, mas a defesa do Detroit se manteve. Um pênalti empurrou Los Angeles para fora do alcance do field goal, e Stafford – o quarterback de longa data dos Lions que ganhou um Super Bowl depois que ele foi negociado com o Rams – lançado incompleto na quarta descida.

Jared Goff uma vez levou Rams ao Super Bowl

Na primeira jogada após o aviso de dois minutos, Goff acertou Amon-Ra St. por 11 jardas, permitindo que os Leões esgotassem o tempo – para a alegria dos fãs sofredores que testemunharam a segunda vitória da franquia na pós-temporada desde a conquista do título da NFL em 1957.

Contra a franquia que ele uma vez levou ao Super Bowl, Goff fez 22 de 27 para 277 jardas e lançou um passe para touchdown de 2 jardas para o tight end novato Sam LaPorta para colocar o Detroit à frente por 21-10 no meio do segundo quarto. Os Leões adquiriram Goff e duas escolhas de primeira rodada para Stafford há três anos.

Stafford, que jogou a maior parte do jogo com a mão enfaixada e ensanguentada depois de acertar o capacete de um defensor, finalizou 25 de 36 para 367 jardas com dois touchdowns. Estreante recordista Puka Nácua teve nove recepções para 181 jardas.