Jared Goff se junta a uma empresa de elite: alcança um feito notável compartilhado apenas com Tom Brady e Peyton Manning

Jared Goff conquistou um marco impressionante em domingo vencer o Tampa Bay Buccaneers

Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, gravou seu nome no Livros de história da NFL depois de orientar Detroit para um total de 14 vitórias esta estação.

Esta conquista notável o coloca em companhia estimada compartilhando esta distinção única com dois quarterbacks lendários Tom Brady e Peyton Manning.

Jared Goff continua a brilhar no Detroit Lions

Goff o feito torna-se ainda mais impressionante quando se considera a natureza exclusiva dessa conquista.

Antes Goffapenas Brady e Tripulação levou várias equipes a 14 ou mais vitórias em suas ilustres carreiras.

Brady conseguiu isso dez vezes durante suas 20 temporadas com o Patriotase em seu Vencedor do Super Bowl ano com o Bucs em 2019 e em sua última temporada em 2020.

Tripulação conquistou o feito cinco vezes durante sua carreira de 18 anos com o Colts e uma passagem subsequente com o Broncos.

A vitória dos Leões sobre o Bucaneiros não só garantido Goff lugar neste trio histórico, mas também preparou o terreno para outro marco potencial.

Se Goff pode levar os Leões ao triunfo sobre o 49ers no Campeonato NFC Game, ele se tornaria apenas o quinto quarterback titular na história da NFL a guiar vários times ao Super Bowl – uma lista de prestígio que inclui Brady, Manning, Kurt Warnere Craig Morton.

Enquanto o Leões almejam seu primeiro Super Bowl aparência, Goff O impacto no sucesso da equipe é inegável.

Já ostentando duas vitórias nos playoffs nesta temporada, Goff está prestes a se tornar o primeiro quarterback do Leões história da franquia para garantir três vitórias na pós-temporada em uma única temporada.

O confronto de Goff contra 49rs é pessoal

Além das estatísticas, Goff retorne para área da baía para o Jogo do título NFC adiciona um toque pessoal a esta jornada.

Tendo se formado em MEscola Secundária Católica Arin em 2013Goff reflete sobre seu tempo lá, afirmando: “É bom voltar lá na frente dos meus amigos e familiares e na frente de muitos dos meus entes queridos”.

O Marina Católica comunidade, orgulhosa de seus ex-alunos, apoia ansiosamente Gofftransformando suas lealdades em apoio ao seu Leões.

Enquanto o Campeonato AFC Abordagens de jogo, Goff impacto sobre o Leões e sua jornada de Marina Católica para o NFL os holofotes continuam a entusiasmar os fãs de futebol.

Independentemente do resultado, Goff conquistas ressoam não apenas como uma prova de seu talento, mas também como uma fonte de orgulho para o área da baíacom um herói local deixando sua marca no grande palco.