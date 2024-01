Jason Kelce aborda discurso de ‘aposentadoria’: Eu não anunciei o que estava fazendo de propósito

Dapesar dos relatórios que sugerem seus dias como o Filadélfia Eagles o centro acabou, Jason Kelce diz que levará algum tempo antes de tomar uma decisão sobre sua carreira de jogador.

Kelce e as Águias viram sua temporada terminar de forma decepcionante depois de cair para o Bucaneiros de Tampa Bay na rodada wild card dos playoffs da NFL na noite de segunda-feira.

Aposentadoria de Jason Kelce: o momento devastador em que ele percebeu que sua carreira havia acabado

A saída precoce do Filadélfia ocorreu apesar do time ter começado a temporada com um recorde de 10-1. No entanto, eles terminaram o ano perdendo seis dos últimos sete jogos, incluindo Derrota de segunda-feira para os Buccaneers.

Após a derrota, surgiram relatórios afirmando que Kelce anunciará sua aposentadoriae ele abordou seu futuro em seu podcast ‘New Heights’ na quarta-feira.

“Eu não anunciei o que estava fazendo de propósitoapesar, eu acho, do que vazou para a mídia”, Jasão disse ao seu irmão e co-apresentador Travis Kelce.

“Eu simplesmente não acho que você esteja em posição depois de um jogo como esse para realmente tomar essa decisão, eu simplesmente não acho, há muita emoção no momento, há muita coisa acontecendo no momento para realmente compreender totalmente essa decisão.”

Jason acrescentou que “não estou tentando ser dramático e continuar a prolongar isso”, mas que ele pensou sobre como seria um anúncio de aposentadoria.

“Quando chegar a hora de anunciar oficialmente o que vai acontecer no futuro, isso será feito de uma forma definitiva e em homenagem a muitas pessoas e indivíduos que significaram muito para mim e que me levaram à carreira que tenho. tinha, e não acho que seria respeitoso ou mesmo correto poder fazer isso logo após um jogo como esse”, acrescentou.

“Frustado, eu acho, com tudo o que está acontecendo, mas no futuro algo será dito, eu acho, mas Eu me dirigi à equipe e disse praticamente a mesma coisa que acabei de dizer a vocêque é o que eu acredito em cada um de vocês, valorizem os momentos que vocês têm nesta liga, acho que foi assim que aconteceu.”

Kelce parecia emocionado após a derrota

Os comentários de Jason vieram depois que ele parecia visivelmente emocionado e não ficou de lado no final de Derrota de segunda-feira por 32-9 para os Buccaneers.

Antes de cumprimentar sua esposa, Kyliena arquibancada, o central foi visto abraçando seu técnico de linha ofensiva, Jeff Stoutland.

“Acho que houve muita emoção na sala, com certeza”, disse ele. “Não sei o que o futuro reserva para ninguém naquele prédio agora, estamos prestes a entrar, eu acho, no que acontecerá no futuro, mas temos entrevistas de saída amanhã.”