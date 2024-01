Jason Kelce aborda relatórios de aposentadoria, muito emocionais após a derrota nos playoffs

Jason Kelce ainda não está pronto para anunciar oficialmente que está abandonando sua carreira no Hall da Fama – a estrela do Philadelphia Eagles optou por não confirmar se entregará seus papéis de aposentadoria… isso após relatos de que ele disse a seus companheiros de equipe que estava feito negócio.

O campeão do Super Bowl de 36 anos falou sobre seu futuro na NFL no último episódio de seu podcast “New Heights” com seu irmão e o tight end do Kansas City Chiefs Travis na quarta-feira … e ele explicou que estava realmente emocionado depois que seu time foi expulso dos playoffs pelas mãos de Baker Mayfield e os Tampa Bay Buccaneers.