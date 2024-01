Jason Kelce cita liderança fraca e drama do QB como motivo para querer aposentadoria por relatório

EUno que parecia ser um momento emocionante, Jason Kelce, o renomado centro de Filadélfia Eagles, foi visto lutando contra suas emoções durante a Rodada Wild Card do time contra o Bucaneiros de Tampa Bay. O ÁguiasA derrota por 32-9, que marcou o fim da temporada, também significou uma conclusão mais pessoal para Kelce: o provável fim de sua notável jornada de 13 anos na NFL.

De acordo com várias fontes, Kelce falou sobre seus planos de aposentadoria para seus companheiros de equipe após a derrota. Esta decisão, ao que parece, não foi motivada por uma queda no seu desempenho em campo. Em vez de, KelceA escolha de se afastar do futebol profissional resultou dos desafios mentais e emocionais que acompanham o esporte.

Marcus Hayes do Philadelphia Inquirer esclareceu as lutas de Kelce. Ele destacou que Kelce falou sobre as dificuldades que enfrentava para se preparar mentalmente para os treinos semanais. A rotina de reuniões de equipe às segundas-feiras, seguidas de um dia de folga e o início de preparativos rigorosos a partir de quarta-feira, teve um impacto significativo.

Além das demandas físicas, a carga mental incluiu a manutenção de um papel de liderança na dinâmica da equipe. Como Hayes apontou, Kelce muitas vezes parecia a única presença madura no vestiário, situação agravada por seu papel no apoio a jovens zagueiros. A responsabilidade de orientar dois quarterbacks inexperientes durante nove anos, cujas identidades foram sugeridas, mas não explicitamente nomeadas, foi particularmente desgastante.

Hayes também discutiu outros fatores que contribuem para Kelceesgotamento mental. O ambiente geral da equipe, caracterizado por Nick Sirianni imaturidade, as dificuldades de Brian Johnson em administrar o ataque, AJ Brown o comportamento imprevisível e a defesa inconsistente do time contribuíram para a decisão de Kelce de se aposentar.

Kelce estava preocupado com o risco de CTE

Outro aspecto crucial KelceA decisão de se aposentar gira em torno de suas preocupações com a saúde, especialmente o risco de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). Seus medos eram palpáveis, pois ele contemplou abertamente os efeitos dessa condição em um documentário do Amazon Prime Video. O medo de sofrer de doenças cerebrais e seus efeitos colaterais debilitantes teve grande importância em sua decisão.

KelceA luta de John com a memória, especificamente um incidente em que ele não conseguia se lembrar da data da lesão de um companheiro de equipe, que ele atribuiu, meio brincando, ao “CTE se aproximando”, ressalta sua preocupação com sua saúde a longo prazo e o prazer de viver após futebol.

Em última análise, KelceA decisão de se aposentar é motivada pelo desejo de priorizar sua saúde e sua família. Ele deseja passar mais tempo de qualidade com sua esposa, Kylie, e suas três filhas, longe das demandas implacáveis ​​do futebol profissional.