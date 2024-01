Jason Kelce comemora sem camisa ao lado de Taylor Swift após o histórico TD de Travis

eulendário Filadélfia Eagles Centro Jason Kelce está em uma ótima aposentadoria. Ele e sua esposa Kylie foram vistos sentados ao lado Taylor Swift no domingo no Highmark Stadium como o Chefes de Kansas City visitou o Notas de búfalo no Rodada Divisional da AFC.

Final apertado do Chiefs Travis Kelceque é irmão de Jason e namorado de Swift, marcou seu primeiro touchdown desde a semana 11 e enviou um coração ao popstar em comemoração.

Jason Kelce comemora o touchdown de Travis Kelce arrancando a camisa e pulando no meio da multidão

O celly de Jason era muito mais selvagem. Ele ficou sem camisa ao lado de Swift, bebeu uma cerveja e desceu alguns degraus para esfregar isso na cara dos fãs do Bills.

Outras pessoas presentes na suíte eram a mãe de Jason e Travis Donamais Brittany Mahomesesposa do Chiefs QB Patrícioe Cara Delevingne. Kylie nunca tinha sido vista ao lado de Swift, então essa se tornou a grande história.

Os novos Tom Brady e Rob Gronkowski

A recepção para touchdown de Kelce é sua 15ª conexão na end zone com Mahomes na pós-temporada, uma marca histórica.

Eles agora estão empatados com o quarterback Tom Brady e final apertado Rob Gronkowski para a maioria das conexões QB-TE em NFL história da pós-temporada.

O touchdown também acabou com alguns rumores, incluindo que Kylie e Swift não se dão bem e que Travis está pronto para se aposentar.