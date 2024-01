Jason Kelce e Fletcher Cox apoiam Nick Sirianni em meio ao colapso dos Eagles: ele é um vencedor

Tele Filadélfia Eagles passou de quase ganhar um Super Bowl contra Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City no ano passado, a sofrer um ignominioso Derrota por 32-9 contra o Bucaneiros de Tampa Bay sobre Fim de semana super curinga esta estação. A perda em Estádio Raymond James na noite de segunda-feira concluído Filadélfiaimpressionante colapso – o Águias começou o 2023 NFL temporada ao vencer 10 dos primeiros 11 jogos antes perdendo seis vezes nos últimos sete jogos que disputou.

A queda livre da Filadélfia colocou em questão o futuro do técnico principal Nick Siriannijunto com o futuro de jogo dos defensores de longa data dos Eagles Fletcher Cox e Jason Kelce. O Filadélfia veteranos falaram com repórteres na quarta-feira para encerrar a temporada – e Cox ofereceu uma defesa apaixonada de Síriosapesar do final difícil dos Eagles na campanha de 2023.

Cox responde ao repórter “palhaço”

Cox, seis vezes Pro Bowl seleção que passou toda a sua carreira nos Eagles, apontou na quarta-feira que seria estranho para a franquia demitir um técnico que venceu 10 ou mais jogos em temporadas consecutivas – com um NFC campeonato para arrancar. Cox alegou não ter conhecimento das especulações em torno do futuro de Sirianni e descartou-as imediatamente – embora o veterano defensor seja um agente livre nesta primavera e possa não retornar à Filadélfia.

“Vamos lá, cara. Ele é o técnico de futebol desse time, cara”, disse Cox. “Não há (nenhuma) discussão sobre isso. Eu não (tenho) nada a dizer sobre isso. Você é um palhaço, mano. Sai da minha frente.”

Kelce foi mais comedido, se não diplomático, na sua resposta à crescente especulação em torno de Sirianni. O homem de 36 anos Tudo profissional O centro também pode não jogar sob o comando de Sirianni no próximo ano – Kelce está prestes a se aposentar, aguardando um anúncio oficial – mas ele deixou claro o quanto aprecia o treinador, que tem um recorde de 36-20 (incluindo os playoffs) desde a substituição Douglas Pederson em 2021.

“Eu amo Nick, acho que ele é um ótimo treinador”, disse Kelce. “Obviamente, ninguém foi bom o suficiente este ano. Eu não estava, nenhum dos jogadores, nenhum dos treinadores foi bom o suficiente na reta final. … Mas sempre terei fé em Nick Sirianni.”

O status de Sirianni parece seguro

Apesar do barulho que o cercava, Sirianni está em posição de superar a turbulência e manter seu emprego na próxima temporada – embora tudo esteja pendente de uma reunião com o proprietário da equipe Jeffrey Lurie nos próximos dias.

Lurie terá a palavra final sobre o futuro de Sirianni na Filadélfia e ainda pode demitir o jogador de 42 anos se não estiver satisfeito com o plano do treinador para melhorar as águias. Sirianni e gerente geral Howie Roseman estão supostamente solicitando a NFL para reformar a equipe técnica, e espera-se que mudanças sejam feitas na defesa de Philly – apenas duas equipes permitiram mais pontos do que os Eagles em 2023enquanto as possíveis saídas de Cox e Kelce criarão lacunas em ambas as linhas que precisarão ser preenchidas.