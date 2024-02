Jason Kelce e Funko Pop se unem para ajudar um hospital infantil em Buffalo, NY

Rlogo depois do Jogo Buffalo Bills x Kansas City Chiefs em Nova York, Jason Kelce foi o assunto absoluto da cidade devido ao quão bem ele se misturou com o Máfia das contas. O momento mais importante de todo o jogo foi quando Travis Kelce marcou um touchdown e Jason saiu da cabine sem camisa no frio do inverno. Ele saiu para comemorar o que seu irmão havia conquistado e instantaneamente se tornou uma sensação viral. Um dos momentos mais engraçados aconteceu quando milhares de fãs inundaram o Funko pop menciona online com aquela imagem de Jason Kelce gritando ao vento sem camisa. Eles querem um brinquedo Jason Kelce Funko Pop.

Jason Kelce faz isso por uma boa causa

Durante o episódio de quarta-feira do podcast ‘New Heights’, Travis Kelce lembrou Jason deste design Funko Pop e Jason deu a notícia. Ele tem conversado com a Funko Pop e juntos estão fazendo camisetas com esse desenho. No entanto, Jason mencionou que era estranho para ele lucrar com a venda de qualquer coisa relacionada ao Funko Pop. Então a ideia dele é muito melhor do que ele apenas lucrar com isso. A Funko Pop concordou que qualquer colaboração entre os dois lados enviaria parte dos lucros para um hospital infantil em Buffalo. Com base nesse gesto, é impossível odiar Jason Kelce. Seu irmão Travis insiste que deseja que um dia Jason seja o presidente dos Estados Unidos.

Mas até agora, Jason Kelce e Funko Pop concordaram em fazer camisetas com esse design que renderão caridade para este hospital. No entanto, os fãs de Jason Kelce e Funko Pop não estão satisfeitos. Ao longo dos anos, Jason Kelce teve ótimos ataques durante ou após os jogos de futebol como estrela do Philadelphia Eagles. Há muitos para escolher e as pessoas estão convencidas de que todos ganhariam dinheiro. Dê uma olhada em alguns dos ajustes abaixo.