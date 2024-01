Jason Kelce e sua esposa apoiarão Travis em Buffalo. Eles serão acompanhados por Taylor Swift?

Jason Kelce e a esposa dele Kylie fará uma aparição especial em Buffalo neste domingo para apoiar seu irmão mais novo, Travis Kelcee a Chefes de Kansas City enquanto eles assumem as contas. Esta visita antecipada também marcará o primeiro encontro entre Jason, Kylie e a namorada de Travis, o renomado cantor Taylor Swiftque deverá estar presente no Highmark Stadium.

A decisão para Jason e Kylie a presença no jogo foi confirmada pela People, seguindo as dicas de Jason no início da semana sobre a possibilidade de fazer uma viagem para torcer pelo irmão. Esta reunião tem um significado particular, pois surge na sequência de relatórios que indicam uma relação potencialmente tensa entre Swift e o casal Kelce.

Declarações anteriores de Kylie expressando sua preferência por assistir aos jogos nas arquibancadas em vez das suítes, onde Swift tradicionalmente é vista apoiando Travis, alimentaram especulações sobre um possível encontro estranho.

A perspectiva de um encontro com Rápido assume uma intriga adicional dadas as temperaturas frias esperadas durante o jogo. Especula-se que Jason e Kylie podem optar por se juntar a Taylor em um estande para assistir ao jogo, diferentemente de suas preferências habituais de assistir ao jogo.

O futuro de Jason é desconhecido

Em meio à emoção desta reunião familiar, o futuro do futebol de Jason Kelce também tem sido tema de discussão. Após relatos sugerindo sua aposentadoria após o Filadélfia Eagles‘ saída dos playoffs, Jason permaneceu enigmático sobre seus planos.

Seu irmão, Travis, sugeriu a possibilidade de Jason continuar jogando, enfatizando seu vínculo estreito e expressando confiança no potencial retorno de Jason ao campo. Travis comentou: “Acho que o grandalhão ainda tem um pouco de futebol, se quiser.”

O jogo iminente tem um significado emocional para os irmãos Kelce, com Travis reconhecendo o peso da contemplação de Jason sobre sua carreira no futebol. O recente documentário da Amazon com Jason lançou luz sobre sua jornada introspectiva, gerando uma onda de agradecimento por suas contribuições ao esporte. Ao refletir sobre o apoio a seu irmão, Travis expressou: “Foi legal ver todos apreciando quem ele tem sido ao longo dos anos na semana passada”.