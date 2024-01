Jason Kelce fica irritado com os repórteres após a última derrota dos Eagles: próxima pergunta

Adepois do Filadélfia Eagles‘derrota inesperada em casa para o Cardeais do Arizona na véspera de Ano Novo, Jason Kelcenormalmente conhecido por seu comportamento amigável, parecia visivelmente frustrado em uma entrevista concisa com repórteres.

O Águias‘ A derrota por 35-31 marcou a quarta derrota do mês, impactando sua posição na NFC e proporcionando o Dallas Cowboys uma oportunidade de vencer a NFC East.

Em resposta à pergunta inicial sobre a perda frustrante, Kelce foi surpreendentemente contundente em sua resposta.

“Muito frustrante, sim. Próxima pergunta,” Kelce declarado.

Enquanto os repórteres pressionavam, Kelce elaborou o desempenho da equipe, reconhecendo deficiências em ambos os lados da bola.

“Ofensivamente não jogamos bem o suficiente, defensivamente não jogamos bem o suficiente. Uma derrota muito, muito frustrante.”

Apesar das lutas recentes, Kelce expressou confiança na capacidade de recuperação da equipe, enfatizando a necessidade de responsabilização e correção de erros.

“Acho que temos muitas coisas para limpar”, admitiu.

“Só precisamos ser mais responsáveis ​​e corrigir alguns erros.

“Tenho que continuar tentando fazer melhor o seu trabalho, tentando executá-lo em alto nível, tentando saber qual é a sua tarefa e todos estando na mesma página. Acho que todos aqui estão trabalhando o máximo que podem.”

Os Eagles ainda conseguirão igualar suas conquistas de 2022?

Apesar do mês desafiador, Kelce permanece otimista sobre a possível recuperação da equipe.

Em contrapartida, o São Francisco 49ers célebre ArizonaA vitória do AFC garantiu a eles uma folga no primeiro turno e a vantagem de jogar em casa como cabeça-de-chave número 1 nos playoffs.

Enquanto isso, o Águiasenfrentando um cenário potencial de conclusão na pós-temporada, concluem sua campanha na temporada regular contra o Gigantes de Nova York Este Domingo.