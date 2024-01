Jason Kelce reage à controvérsia da conversão de 2 pontos do Lions: uma maneira terrível de o jogo terminar

To confronto da semana 17 entre o Leões de Detroit e a Dallas Cowboys continua a ser calorosamente debatida em NFL círculos seguindo um penalidade por toque ilegal chamado Detroit isso teria eliminado uma conversão de dois pontos para a vitória do jogo. Leões treinadores e jogadores insistiram que tudo estava correto – e embora as atribuições dos playoffs possam ser retiradas do árbitro Brad Allen e sua equipe, será de pouco consolo para os torcedores do Lions que pensaram que seu time foi roubado em Estádio AT&T.

No mais novo episódio do “Novas alturas“podcast, estrelas da NFL Jasão e Travis Kelce discutimos o polêmico final do jogo crucial entre Leões e Cowboys – e se Detroit se mostrou enganoso demais até mesmo para os árbitros, muito menos para os Dallas jogadoras.

Jason Kelce explica tudo

Jason Kelce explicou que o pensamento dos Leões era confundir a defesa dos Cowboys enviando atacantes Taylor Decker e Capitão Dan até o árbitro Allen — com CapitãoO trabalho de fazer com que pareça ele estava reportando. Kelce revelou que seu Filadélfia Eagles já fizeram tentativas de conversão semelhantes a esta, e entre os pontos de treinamento está correr em direção a um árbitro e deixar dúvidas na defesa sobre quem está se reportando como elegível para a tentativa de dois pontos.

Kelce disse que não viu Skipper fazer o sinal de “relatório” universalmente aceito – um movimento descendente de “limpar” o peito. Isto contradiz diretamente a afirmação de Allen de que Skipper, não Decker, relatou como elegível para a peça. Essa falha de comunicação foi o que causou a penalidade por toque ilegal após a recepção de Decker na end zone.

Kelce chamou o design de jogo de Detroit de “inteligente”, e Jason e Travis concordaram que era uma “maneira terrível” de terminar um grande jogo. A derrota de Detroit significa que os Leões precisam derrotar o Minnesota Vikings no domingo e espero que Dallas perca para Washington para conquistar a segunda posição no ranking NFC.

“Foi executado com perfeição”, disse Jason sobre a tentativa de dois pontos.

Kelce um Pro Bowler novamente

O Kelce mais velho recebeu esta semana outra homenagem individual além do podcast de sucesso que ele compartilha com seu irmão. Jason foi nomeado para seu sétimo Pro Bowl desde 2014, consolidando ainda mais a sua posição como um dos melhores centros do futebol. O jogador de 36 anos também espera ser nomeado Tudo profissional pela sexta vez em sua carreira – o anúncio é esperado ainda este mês.

E quanto a Travis? Ele também é um Pro Bowler. O jovem Kelce não teve sua melhor temporada em Cidade de Kansasmas o Chefes tight end foi selecionado para os Jogos Pro Bowl pelo nono ano consecutivo. O jogador de 34 anos precisa 16 jardas de recepção em Semana 18 acertar 1.000 pela oitava temporada consecutivaenquanto ele está sete recepções da quarta campanha de 100 capturas dele Hall da Fama carreira.