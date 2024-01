Jason Momoa filma anúncio da T-Mobile no Super Bowl com Zach Braff e Donald Faison

Jason Momoa parece pronto para mostrar suas habilidades de canto e dança para milhões de pessoas… porque ele está se movendo e dançando em um novo anúncio do Super Bowl com algumas referências icônicas dos anos 80!

O próprio Aquaman foi flagrado filmando em Santa Clarita com Zach Braff dar Donald Faison Quarta-feira – e se você conferir as fotos, notará que ele está claramente trazendo emoção para este novo anúncio da T-Mobile com um enorme sorriso no rosto e mãos de jazz preparadas.



Enquanto Zach se aproximava de JM – basicamente cantando na cara dele – DF teve seu próprio momento especial com Momoa… recebendo um cumprimento rápido do homem de 44 anos. Espero que sua mão esteja bem, Donald!

Quanto à coreografia… Momoa acertou em cheio. Ele começa caminhando pela estrada em direção à rua, cantando em um microfone falso enquanto faz isso antes de rasgar sua camisa de botão para revelar uma blusa preta.

A equipe parece estar dançando uma versão paródia de “Flashdance…What A Feeling”… a música da cena final do filme “Flashdance” – Jason até se inclina para trás no final para prestar homenagem a Jennifer Beals‘cena de água icônica no filme.

Nós sabemos o que todos vocês estão se perguntando… não parece que eles encharcaram Jason com uma mangueira ou algo assim no final do comercial – mas, felizmente, eles já filmaram essa parte???

A equipe pareceu apreciar os esforços dos rapazes de qualquer maneira… com o trio sendo aplaudido de pé no final da apresentação.



Falando em rotina… esses anúncios estão se tornando uma coisa normal para Braff e Faison. Eles fizeram paródias de “Oh What A Beautiful Morning”, “I Feel Pretty” e até amarraram o grande John Travolta em um apresentando uma paródia de “Grease”.