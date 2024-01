Jason Sudeikis alimenta rumores de namoro com Elsie Hewitt durante uma noite fora

Jason Sudeikis tem parecido um verdadeiro solteiro ultimamente – e durante uma noite em Hollywood esta semana … ele parecia estar se aconchegando com uma nova paixão em potencial.

A estrela de ‘Ted Lasso’ foi ao popular Bird Streets Club em WeHo na noite de quinta-feira – onde se relacionou com a atriz Elsie Hewitt … dando-lhe um belo abraço e ela retribuindo. Ela também agarrou o braço dele de uma forma um tanto terna… e eles entraram juntos.

Não há muito mais PDAs aqui além do que você vê nas fotos – mas elas certamente parecem indicar que os dois são amigáveis… e talvez mais. Afinal, ambos são solteiros.

JS supostamente se separou do co-ator de ‘Lasso’ Keeley Hazell alguns anos atrás – isso, é claro, logo após seu feio rompimento com sua namorada de longa data / mamãe bebê Olivia Wilde … que foi amplamente coberto. Agora, aqui está ele conversando com Elsie – mas é difícil dizer o que é isso.