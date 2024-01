Jayson Tatum revela seu incrível segredo para ficar entre os melhores

celtas de Boston avançar Jayson Tatum é amplamente considerado um dos maiores talentos da NBA, com um conjunto de habilidades que o coloca entre a elite da liga.

Subindo na hierarquia desde o seu recrutamento, Tatum é agora o líder do Celtastendo-os levado às finais da NBA em 2022. Apesar de ter ficado aquém do Guerreiros do Golden State, Tatum continua sendo uma figura crucial para a equipe.

Tatum sobre sua expulsão do jogo contra o 76ers: Não valeu a pena meu dinheiroLAPRESSE

Um clipe viral de TatumO terceiro ano de ele mostrou sua confiança, vinculando seu desempenho na quadra ao seu novo corte de cabelo, afirmando que ele é um dos 5 melhores jogadores da liga após um corte. TatumO ritual único, partilhado durante a temporada 2019/20, aparentemente continua a ser eficaz.

“Na minha terceira temporada, eu estava no microfone para um jogo, conversando com meu antigo companheiro de equipe, Javonte Verde“, Tatum disse.

“Eu tinha acabado de cortar o cabelo e disse a ele: ‘Quando eu cortar o cabelo, estou entre os 5 primeiros’. Ele me perguntou: ‘Os 5 primeiros o quê?’ Você pode estar entre os 5 primeiros em qualquer coisa. Os 5 melhores jogadores de basquete, os 5 melhores em aparência, os 5 melhores em estilo. Apenas a confiança que você tem quando corta o cabelo.”

Destacando-se novamente nesta temporada

Esta estação, Tatum tem desempenhado um papel fundamental Bostonsucesso, levando-os ao topo da Conferência Leste. Apesar de uma queda na eficiência de três pontos, com 34%, o menor nível da carreira, Tatuma porcentagem geral de arremessos de campo é de 47 por cento.