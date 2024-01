JB Bickerstaff: Ricky Rubio é um dos espíritos mais únicos que já conheci

Donovan Mitchellquem era Ricky Rubio companheiro de equipe com o Cavaleiros e Jazze JB Bickerstaffatual técnico da franquia de Cleveland, compartilhou algumas palavras muito emocionadas e afetuosas sobre o armador espanhol, que está em licença médica desde o verão e anunciou sua aposentadoria da NBA na quinta-feira.

“Ricky era uma das minhas pessoas favoritas na NBA”, Bickerstaff disse à mídia antes da vitória dos Cavaliers sobre o Washington WIzards na sexta-feira.

“Tenho uma dívida tão grande de gratidão com Ricky que há apenas algumas pessoas que eu poderia dizer neste momento que tiveram um impacto sobre mim dessa forma. Ele nos ajudou, em um curto período de tempo, e liderou esta organização a o que você vê na sua frente agora.”

O treinador referiu-se à temporada 2021-2022, O primeiro de Rubio em Cleveland e aquele em que seus anos de veterano e experiência foram fundamentais para ajudar os Cavaliers soma 22 vitórias a mais que na temporada anterior.

“Sua presença me permitiu treinar o time de uma certa maneira onde não havia ninguém grande demais para não se sacrificar. Ele foi armador titular ao longo de sua carreira. sair do banco e fazer parte desta equipe”, explicou.

“Ricky é um dos espíritos mais únicos que já conheci. Ponto final. Ele não é uma pessoa que tem que dizer muito ou que tem que estar sempre no meio, mas de alguma forma ele tem aquele tipo de atração que as pessoas querem estar perto dele e passar tempo com ele – brincar para ele e não apenas com ele. Ele sempre terá um lugar especial para mim.”

Para a parte dele, Mitchell, a estrela do Jazz e agora dos Cavaliers, dividiu vestiário em ambos os times com o jogador do El Masnou. Ele lembrou que Rúbio, desde seu primeiro ano como novato em Utah, sentou-se com ele para analisar jogadas e tentou ensinar-lhe tudo o que sabia.

“Há tantas coisas diferentes na quadra que ele me ensinou e pelas quais sou genuinamente grato e que carreguei comigo ao longo de minha carreira”, disse ele.

“Mas também como pessoa. Estive na casa dele na Espanha, conheço sua família, conheço todo mundo muito bem. Ele é a pessoa mais autêntica que já conheci. Estou genuinamente grato a ele, eu Já disse isso a ele umas mil vezes. Ele fez muito por mim, pelos Cavaliers, pelo Jazz, por todos os lugares onde esteve. Sei que Darius Garland sente o mesmo (…). Estou feliz por ele .”

Rubio se despede da NBA

Depois de 12 temporadas na NBA, Rubio anunciou quinta-feira que sua carreira na NBA “chegou ao fim”.

Ricky A declaração veio logo depois que a ESPN relatou um acordo entre os Cavaliers e o catalão para rescindir seu contrato.

Rubio também abordou em seus escritos os problemas de saúde mental pelos quais tem passado recentemente.

“Eu queria postar esta mensagem para você hoje porque minha carreira na NBA chegou ao fim”, dizia a carta, postada em X.

“Tudo comecou [in] Junho de 2009, noite do draft em Nova York. Que sonho. Depois de jogar 12 anos no campeonato, com todos os seus altos e baixos, colecionei muitas boas lembranças e ótimos relacionamentos. Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland. Uau. Obrigado!”