Jeannie Mai pede ao juiz que adie a aplicação do acordo pré-nupcial

Jeannie maioestá solicitando que o tribunal adie a execução de seu acordo pré-nupcial com Eita … dizendo que não teve tempo suficiente para revisá-lo antes de assinar.

A ex-estrela infantil apresentou o pedido na tarde de quinta-feira no Tribunal Superior do Condado de Fulton… pedindo ao juiz que negasse a moção de Jeezy para fazer cumprir o acordo pré-nupcial ou pelo menos adiasse a sua aplicação até que as partes pudessem trocar informações sobre ele.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, JM diz que o processo pré-nupcial foi tão rápido – eles começaram a negociar apenas cinco dias antes de ela entrar no altar – que ela não acha que foi capaz de fazer a devida diligência no acordo.

Basicamente, ela diz que não analisou as divulgações financeiras de Jeezy com um pente fino para ter certeza de que estava conseguindo um acordo justo… dizendo que a janela truncada “levanta preocupações significativas sobre a adequação e o rigor do processo de devida diligência. “



Ela também está chamando Jeezy aqui … dizendo que tem “reservas significativas” sobre as divulgações financeiras de seu ex. Sua equipe jurídica diz que a rapper entregou apenas um demonstrativo financeiro pessoal com impostos aproximados e insiste que ela tinha direito legal a um exame completo de todos os documentos.

Nós relatamos anteriormente… Caramba pediu o divórcio de Jeannie em setembro dizendo que o casamento está “irremediavelmente desfeito”. Jeezy aparentemente deu a entender que acha que Jeannie o traiu em sua música … mas ela revelou e negou qualquer suspeita de infidelidade.

Na verdade, Jeannie deu um passo adiante – sugerindo abertamente que ele pode ter sido quem possivelmente traiu – alegando que pagaria caro por isso no acordo pré-nupcial se isso, de fato, fosse verdade.