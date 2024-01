Jeannie Mai posta armadilhas de sede de biquíni dourado para aniversário em meio ao divórcio de Jeezy

Jeannie Maio está em seu elemento … completando 45 anos com um conjunto de armadilhas para sede em um biquíni dourado, e você tem que imaginar seu marido distante Eita tomará conhecimento.

O apresentador de TV trouxe o calor necessário para um ambiente nevado na quinta-feira … posando sedutoramente do lado de fora de uma cabana à beira do lago em um maiô metálico junto com um par de botas de neve e uma jaqueta de pele.