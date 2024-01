Jeff Bezos completa 60 anos, noiva Lauren Sanchez oferece presente sexy

Sanchez postou uma foto sua no Instagram usando um conjunto todo preto de cair o queixo, com um vestido justo de renda Dolce & Gabbana para combinar com sutiã e calcinha. Ela trocou seu penteado ondulado habitual por uma juba preta reta que pesava na franja. Ela também se exibiu o anel de noivado dela e um colar em volta do pescoço.