Jeff Bezos completou 60 anos com uma festa extravagante, mas ninguém levou presentes para o aniversariante – Por quê?

EUum movimento surpreendente para um homem de riqueza aparentemente infinita, Jeff Bezoso Amazonas magnata com um patrimônio líquido estimado em US$ 177 bilhões, celebrou seu 60º aniversário com uma festa extravagante que teve uma política pouco convencional – uma regra estrita de “proibição de presentes”.

A celebração repleta de estrelas, realizada no noivo Lauren Sanchez A mansão de Beverly Hills reuniu um quem é quem de celebridades e magnatas dos negócios, incluindo Jay Z, Beyoncé, Ivanka Trump, Jared Kushner, Ciara, Russell Wilson, Oprahe muitos mais.

A festa, organizada por Snchez com a ajuda de um planejador de eventos de celebridades Mindy Weissapresentou um tema único. Snchez tive a ideia de recriar Bezos’ primeiro Amazonas escritório, que ele inicialmente operava em sua garagem em Seattle.

Weiss desempenhou um papel crucial na execução desta visão, incorporando até a própria cadeira de escritório do Bezos’ primeiros dias. A atenção aos detalhes teve como objetivo capturar a essência do Amazonas origens humildes.

Katy Perry fez serenata para Bezos

Katy Perryvestido com trajes alienígenas como um aceno para Bezos’ fascínio pelo espaço através de seu empreendimento Blue Origin, entreteve os convidados com uma performance. Usher ingressou Perada em fazer uma serenata para o aniversariante com uma versão de “Feliz aniversário,” enquanto The Black Eyed Peas também subiu ao palco.

Embora a celebração extravagante tenha chegado às manchetes, o que pegou muitos de surpresa foi a decisão de Bezos de impor uma política de “proibição de presentes”. Apesar de ser um dos indivíduos mais ricos do mundo, o bilionário deixou claro que não queria ofertas materiais de seus convidados.

O empresário tem maneiras únicas de comemorar seu aniversário

Esta não é a primeira vez Bezos enfatizou o valor do trabalho árduo e das escolhas em vez dos presentes. Num evento anterior em 2013, ele compartilhou sabedoria com os alunos, afirmando que as escolhas definem uma pessoa mais do que dons inatos.

Parece que Bezosmesmo em seu aniversário marcante, continua a defender essa filosofia, escolhendo experiências e conexões significativas em vez de bens materiais.