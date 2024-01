Jeff Mayweather defende a condição física de seu sobrinho, Floyd

Ta perspectiva de uma revanche entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao está gerando imenso entusiasmo entre os entusiastas do boxe.

A mera possibilidade deste encontro épico se tornar realidade fez com que todo o mundo do boxe antecipasse ansiosamente o que poderia acontecer no ringue.

O vídeo viral de Floyd Mayweather sobre estacionamento de jato particular levanta sobrancelhasInstagram

No entanto, um comentário recente de Pacquiaoconselheiro, Sean Gibsongerou polêmica e desencadeou uma resposta do tio de Floyd, Jeff Mayweatherque rebateu as declarações de Gibson com insights factuais.

“Bem, quero dizer, o Floyd Mayweather Eu sei, e esse tem sido meu sobrinho durante toda a minha vida, nunca o vi beber, nunca o vi fumar, nunca o vi fazer nada além de trabalhar duro, e ele ainda está trabalhando duro toda vez que entro nesta academia”, Jeff disse ao canal Mayweather.

O que aconteceu na primeira briga entre os dois?

O confronto inicial entre Mayweather e Pacquiao aconteceu em maio de 2015 no esgotado MGM Grand Garden Arena.

Embora a preparação tenha sido monumental, a luta real deixou muito a desejar. Quando Pacquiao sugeriu uma revanche durante o evento Rizin 45, o que causou ondas de choque na comunidade do boxe. Notavelmente, o campo de Mayweather não confirmou oficialmente este desenvolvimento.

A fonte de GibsonO comentário de foi revelado quando ele falou com a Betway sobre um potencial evento de cruzamento entre Manny Pacquiao e do UFC Conor McGregor.

Ao discutir as chances de Manny contra o Floyd, Gibson afirmou que Mayweather pegou Pacquiao na hora certa na primeira luta e venceu.

No entanto, ele sugeriu que Manny evoluiu significativamente desde então, alegando que as habilidades de Floyd diminuíram notavelmente. Gibson enfatizou a velocidade duradoura da mão de Manny, afirmando que ela é tão rápida quanto no seu auge.

Ele também mencionou as discussões em andamento no Japão sobre um confronto entre Floyd e Manny que está em andamento há dois anos.

A questão de saber se a idade afetou Mayweatheras habilidades de permanece aberta à especulação.

Como o potencial para o Mayweather-Pacquiao A revanche persiste, os pontos de vista contrastantes de ambos os campos continuam a alimentar a especulação e a expectativa dentro da comunidade do boxe.

A questão final surge: será que esta tão esperada revanche realmente se concretizará? E se for assim, a idade cobrou seu preço Mayweathera destreza no ringue?