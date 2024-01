Jeffrey Epstein disse à vítima que Bill Clinton ‘gosta deles jovens’

Jeffrey Epstein disse a uma de suas vítimas de abuso sexual Bill Clinton como suas garotas jovens… de acordo com documentos judiciais recém-abertos.

A alegação bombástica vem de um depoimento dado por Johanna Sjöberg … a transcrição do depoimento, obtida pelo TMZ, diz “Jeffrey disse a ela ‘Clinton gosta deles jovens’, referindo-se às meninas.”

O nome do ex-presidente aparece diversas vezes entre as centenas de páginas de documentos judiciais recentemente abertos de uma ação civil de 2015 movida por Virgínia Giuffreque afirma ter sido uma das vítimas de tráfico sexual de Epstein.

Clinton supostamente não se opôs à revelação de sua identidade… e há muito tempo ele está ligado a Epstein. Em 2019, Bill disse que fez 4 viagens no infame jato particular de Epstein como parte dos esforços humanitários com a Fundação Clinton, mas negou ter conhecimento dos crimes de Epstein. Clinton negou ter visitado a ilha privada de Epstein nas Ilhas Virgens dos EUA, o que foi confirmado pelo associado de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Também no despejo de documentos há pepitas suculentas sobre Príncipe André.

Nos documentos, Epstein é acusado de forçar um menor a fazer sexo com o príncipe Andrew em Londres e Nova York… bem como na ilha particular de Epstein, como parte de uma orgia com outras meninas menores de idade.

Os documentos continuam dizendo que Epstein instruiu Jane Doe #3 a “dar ao príncipe tudo o que ele exigia” e exigiu que ela “relatasse a ele os detalhes do abuso sexual”.