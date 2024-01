Jemele Hill destrói o ‘estúpido’ Aaron Rodgers depois de dobrar a rivalidade com Jimmy Kimmel

Colina Jemele tornou-se a mais recente personalidade da TV a chamar a atenção Aaron Rodgers sobre seus comentários polêmicos como sua rivalidade com Jimmy Kimmel não dá sinais de acabar.

O Jatos de Nova York O veterano, de 40 anos, lançou várias conspirações sobre a censura da mídia e a Covid em entrevistas recentes que geraram polêmica online.

Aaron Rodgers reafirma que Jimmy Kimmel está na lista de Epstein em um vídeo polêmicoMarca

O NFL estrela apareceu no ‘The Pat McAfee Show’ na terça-feira para expor suas opiniões e monólogo sobre como a mídia está tentando silenciá-lo.

“Este é o plano de jogo da mídia. Eles tentam cancelar”, disse ele, apesar de receber uma plataforma semanal do programa para divulgar suas opiniões.

Mas Hill, um ex-repórter da ESPN, atacou Rodgers ao sugerir que ele era “estúpido” por presumir que estava a ser silenciado, quando a realidade é que as pessoas não concordam com as suas opiniões controversas.

“O que é realmente irritante é que ele está semanalmente em uma plataforma da grande mídia reclamando da censura da grande mídia”. Colina disse.

“Senhor, você não está silenciado, só que as pessoas pensam que muitas das coisas que saem da sua boca são estúpidas.”

Mais tarde, Colina disse à CNN que assistir Rodgers no programa parecia “como se você estivesse assistindo ao Newsmax”, questionando por que ele foi autorizado a vender sua agenda sem ser desafiado.

Rodgers se recusa a pedir desculpas

Em um discurso extraordinário, ele afirmou que o apresentador de talk show Kimmel está em uma lista de celebridades acusadas de ter laços estreitos com pedófilo condenado Jeffery Epstein.

Vários documentos foram abertos de um caso apresentado por Epsteino acusador, Virgínia Guiffrecom um contendo uma lista de visitantes Epsteinilha privada onde ocorreram as alegadas atividades sexuais – e Rodgers reivindicado Kimmel estaria implicado.

No entanto, ele reagiu com a ameaça de ação legal por causa de seu monólogo e Rodgersa partir de terça-feira, optou por não fazer um pedido público de desculpas.

Rodgers está lesionado desde setembro, depois de lesionar o tendão de Aquiles apenas quatro vezes em sua estreia pelo Jatosque ingressou após deixar o Green Bay Packers em abril de 2023 em uma negociação.