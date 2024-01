Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner dão lições sobre relacionamentos de co-parentalidade

J.Ennifer Lopez e Ben Affleck se reconectaram depois que ambos tiveram filhos com seus ex-cônjuges e, ao contrário da crença popular, Jennifer Gardner, que divide Violet, Seraphina e Samuel com Affleck, está feliz que seu ex encontrou a felicidade com outra pessoa.

Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner foram vistos em um evento escolar

Em um passeio recente, Jennifer Garner, Ben Affleck e Jennifer Lopez foram vistos alegres enquanto passavam algum tempo juntos em um evento escolar em Os anjos.

Os três foram vistos assistindo a uma apresentação musical enquanto caminhavam ao lado de Seraphina e Samuel, 11, e Emme, que Jennifer Lopez divide com o ex-marido Marco Antônio.

Ben Affleck e Jennifer Garner foram casados ​​por 13 anos, de 2005 a 2018, e agora se dão bem com o namorado de Garner João Miller.

De acordo com uma fonte que falou à Us Weekly em novembro “Ben é super pé no chão, e John também, temos respeito mútuo.”

Outra fonte que falou ao Daily Mail afirmou que “O drama do passado e as emoções do divórcio já se foram e todos estão fazendo tudo funcionar porque se amam.R.”

“É realmente uma situação de co-parentalidade muito feliz“, acrescentou a fonte.

Alguns meses atrás, Lopez foi ao The View e discutiu as habilidades parentais de Ben Affelck: “Oh, meu Deus. Ele é um pai incrível. Isso traz lágrimas aos meus olhos, ele é honestamente o melhor pai que já vi.”

“Ele está tão afinado”, acrescentou Lopez “Você pode simplesmente dizer que quando ele teve seus filhos, ele deve ter lido todos os livros e tudo o que você poderia aprender sobre crianças, e ele aplica isso.”

“Ele está presente, e isso é tudo que você pode pedir: um presente, um pai amoroso que se preocupa e aparece todos os dias, e é isso que ele é.” Ela concluiu em maio.