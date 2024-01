Jennifer Lopez e Ben Affleck chegam às manchetes… mas devido às suas discussões

Jennifer Lopez e Ben Affleck são um dos casais mais comentados do mundo pela mídia e pelos paparazzi, mas as recentes saídas públicas do casal geraram especulações sobre possíveis tensões em seu romance, então oque está acontecendo?

Descritos como um casal poderoso devido à sua riqueza, influência e popularidade, eles também são apontados como um exemplo de amor verdadeiro e da filosofia de “pessoa certa, hora errada” após retomaram o relacionamento em 2021 depois anteriormente namorando entre 2002-2004 quando eram muito mais jovens.

Mas imagens do casal durante visita a um boutique de luxo em Gustávia, capital de São Bartolomeu, mostrar momentos de tensão. Como López experimentei algumas peças, Affleck às vezes parecia exasperado, fazendo movimentos com as mãos, e ela parecia um tanto tensa.

Essas imagens alimentaram especulações sobre a dinâmica do relacionamento entre a estrela pop e o ator aclamado pela crítica. Apesar dos momentos tensos capturados pelos fotógrafos, é importante notar que os casais de celebridades muitas vezes enfrentam intensa atenção da mídia, o que pode ampliar qualquer gesto ou expressão facial.

Bennifer está bem?

Há momentos tensos contínuos entre o casal de meia-idade que foram capturados em outros momentos, então, em última análise, o amor deles ainda é um tema de interesse para muitos, e as últimas imagens capturadas na boutique de luxo oferecem apenas um instantâneo de um momento específico.

“Bennifer” tem sido o foco das câmeras desde que confirmaram sua reconciliação e, apesar dos rumores e especulações, eles provaram seu carinho um pelo outro diversas vezes em eventos públicos e por meio de suas redes sociais.

A vida pessoal das celebridades está fadada a ser examinada, mas é essencial lembrar que só elas sabem a verdade por trás de seu relacionamento, embora alguns especialistas alertam que não parece bom no momento.

“Isso é pedir encrenca. Jen diz que ela e Ben têm TEPT de todo o escrutínio da primeira vez”, disse uma fonte à OK Magazine. “E então, no próximo suspiro, ela está promovendo este filme sobre o relacionamento deles.

“Ela está tão envolvida nessa fantasia romântica que ninguém pode dizer a ela para pisar no freio, nem mesmo Ben. Todas as postagens nas redes sociais e PDAs constantes, já é exagero.

“Agora, usar seu casamento e momentos privados para promover seu álbum está servindo seu relacionamento em uma bandeja para o público devorar novamente.”

Eles concluíram simplesmente: “Todos estão prevendo que isso acontecerá explodir na cara dela.”