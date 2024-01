Jennifer Lopez e Ben Affleck se tornam virais entre os paparazzi: o que eles disseram?

Jennifer Lopez e Ben Affleck percorreram um longo caminho para chegar a este ponto em seu relacionamento em que estão casados ​​​​e fazendo tudo o que podem para manter as coisas juntas.

Naturalmente, muitos setores da imprensa e dos paparazzi estão desesperados para ver seu amor desmoronar pela segunda vez e é por isso que tantas fotos deles são tiradas por aí.

Jennifer Lopez exibe decote em vestido polêmico

As pessoas notaram que Affleck tende a ter algumas expressões faciais bem temperamentais quando é paparicado, mas JLo não está nem um pouco preocupado com isso.

“Ben está bem. Você não precisa se preocupar com Bemdeixe-me apenas dizer”, disse Lopez ao Entertainment Tonight quando questionado sobre o interesse em Affleck‘s rosto enquanto caminhava no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2024 no domingo.

“Ele está bem. Ele está feliz. Ele está aqui, está nomeado.”

Ela explicou que ele não entende por que o mundo parece interessado em suas expressões faciais e em fazer delas uma história.

“Ele fica tipo, ‘Estou relaxando. Não entendo por que as pessoas estão tão pressionadas'”, disse Lopez, observando com uma risada: “Eles não percebem na minha cara”.

Affleck nomeado para ‘Air’

Affleck foi nomeado ao lado Matt Damon para o filme ‘Air’, e López estava lá para apoiar seu parceiro em Los Angeles.

No início da noite, López falou sobre o quão orgulhosa ela estava do ator de “Argo” e de seu amigo próximo Damonque também foi indicado ao troféu de Melhor Ator.

“Estou muito feliz por estar aqui esta noite porque ele foi indicado e estou muito orgulhoso dele e adoro o filme”. López disse à Variety durante sua aparição no tapete vermelho antes da premiação.

“Eu realmente acho que foi um dos melhores filmes do ano, então estou feliz por ele e Mattambos nomeados”, acrescentou ela.