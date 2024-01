Jennifer Lopez usa vestidinho preto escaldante para chamar a atenção em seu novo álbum

J.Ennifer Lopez está nas nuvens quando o lançamento de seu novo álbum está batendo à porta e, sendo a especialista em mídia que é, ela fez as pessoas virarem a cabeça enquanto usava um vestidinho preto lindo.

Jennifer Lopez intitulou seu novo álbum ‘This Is Me…Now’

Jennifer Lopez é finalmente o tão aguardado álbum, pois ‘apenas’ levou 10 anos para terminar. Lopez também estreou o primeiro single do álbum intitulado ‘Não consigo o suficiente‘ e como esperado, como parte do lançamento do álbum, ela também filmou um videoclipe que JLo muito animado.

O álbum está previsto para ser lançado no dia 16 de fevereiro e, na quinta-feira, ela postou 6 fotos da capa da edição em vinil “This Is Me…Now”. Uma das fotos que mais se destacou foi aquela em que a artista exibia cachos grandes e volumosos enquanto usava um vestidinho preto de veludo com um decote interessante que descia até o umbigo.

Nos outros slides, JLo usou um top preto sem alças com roseta vermelha no peito,.” Capas de vinil exclusivas do ThisIsMeNow”, ela legendou o post. “#linkinbio para pré-encomenda! @normanjeanroy.”

O “Não consigo o suficiente“O único vídeo mostra Lopez em três casamentos diferentes, enquanto os atores que interpretaram o convidado apostavam em qual casamento duraria. Lopez usava um minivestido de tafetá enquanto dançava com seus três noivos, um deles interpretado pela dançarina e coreógrafa ganhadora do Emmy Derek Hough.

De acordo com a revista People, Jennifer Lopez estreou o single e o vídeo durante um show no YouTube enquanto afirmava “Eu adoro uma música de amor, mas preciso de algo – e continuei dizendo isso para eles – que eu possa tocar, então, quando ouvimos essa música pela primeira vez, todos sabiam que era essa que lançaria This Is Me… Agora.”