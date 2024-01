Jeremy Allen White arrasa Calvin Klein Underwear como o mais novo modelo da marca

Jeremy Allen Branco é o novo Mark Mark – não, ele não está fazendo rap sobre “Good Vibrations”, mas com certeza fica lindo com a mesma calcinha que Wahlberg costumava arrasar em outdoors gigantescos.

O ator lançou sua parceria com a Calvin Klein na quinta-feira com um conjunto de fotos quentes dele com a cueca branca exclusiva – mostrando seu físico desfiado.