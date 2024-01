Jeremy Renner deve retornar às filmagens do prefeito de Kingstown após grave acidente

Jeremy Renner certamente terminará o ano de 2023 melhor do que começou, depois de retornar ao trabalho pela primeira vez desde o terrível acidente.

O ator, conhecido principalmente por seu papel como Gavião Arqueiro em Os Vingadoressofreu ferimentos graves em um incidente estranho que o manteve fora de ação durante quase um ano.

Renner após o acidente em foto compartilhada nas redes. INSTAGRAM

Em janeiro, no dia de Ano Novo, Renner estava de férias para esquiar quando foi atropelado e esmagado por um limpa-neves. O impacto da colisão foi tão grave que ele precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva após fraturando 32 ossos no total.

O homem de 52 anos teve que passar seis semanas em observação no hospital e, mesmo após a alta, ainda teve que passar por um longo programa de reabilitação para ajudá-lo a voltar à vida normal. Felizmente, o processo finalmente produziu os resultados esperados.

Seu retorno ao trabalho foi anunciado nas redes sociais por meio de seu colega de elenco Emma Lairdque estrela a série de suspense Prefeito de Kingstown. Em postagem que apareceu em seus Stories do Instagram, Laird escreveu: “Está acontecendo. De volta com meu cara favorito”, com uma foto de Renner no set.

Instagram @emmalaird

Um tão esperado retorno ao trabalho

Renner é conhecido principalmente por seu papel como Hawkeye no universo cinematográfico da Marvelaparecendo em vários episódios de A Avenidadedos e apresentando em Os Vingadores: Ultimato em 2019.

O californiano também estrela sua própria minissérie Gavião Arqueiroque é exibido na plataforma de streaming Disney+. Durante sua carreira, o norte-americano já atuou em diversos filmes importantes com papéis em Missão: Impossível – Rogue Nation, American Hustle’ e 28 semanas depois.

A probabilidade é que depois de passar tanto tempo longe do set e felizmente se recuperando de lesões graves, Renner terá mais vontade de estar na frente das câmeras no próximo ano, depois de terminar as filmagens da próxima temporada de Prefeito de Kingstown enquanto ele busca retornar à sua vida normal como ator de Hollywood.