Jerod Mayo nomeado técnico do New England Patriots, sucedendo Bill Belichick

Tele Patriotas da Nova Inglaterra oficialmente nomeado Jerod Mayo como seu novo treinador principal, sucedendo ao lendário Bill Belichick. Esta decisão foi tomada pelo dono da equipe Roberto Kraft, que ficou impressionado com as habilidades de treinador de Mayo. De acordo com Jonathan Jones, líder da CBS Sports, NFL Insider, “Robert Kraft contratou o técnico dos linebackers, Jerod Mayo, para ascender como o próximo técnico da organização e suceder o ícone da franquia Bill Belichick.”

Mesmo antes BelichickApós a saída de Mayo, Mayo já era considerado o favorito para o cargo. A equipe manifestou interesse em manter Mayo, com Kraft chegando ao ponto de afirmar que Mayo era “um forte candidato para ser o herdeiro aparente”. Esta indicação clara do potencial de Mayo como futuro treinador principal em Foxborough foi ainda mais solidificada pelos esforços da equipe para envolvê-lo em negociações de extensão de contrato na última offseason.

A rápida decisão de nomear maionese foi possível devido ao plano de sucessão contratual estabelecido pela equipe, que foi comunicado à liga. Isso permitiu que os Patriots contornassem os procedimentos padrão de contratação e renunciassem ao Regra Rooney. Mayo ingressou na comissão técnica em 2019 e rapidamente ascendeu à função de coordenador defensivo de fato, demonstrando sua liderança e capacidades estratégicas.

Com uma carreira impressionante como jogador do Patriotas, Mayo agora fez a transição para uma nova fase com a equipe. Ao assumir a função de treinador principal, ele enfrenta o desafio de reviver uma equipe que passou por dificuldades na temporada de 2023, terminando em último lugar na AFC East e na conferência. Mayo precisará se concentrar na reconstrução da comissão técnica e na melhoria do desempenho do time, principalmente no lado ofensivo da bola.

Além das decisões de coaching, o PatriotaOs s também precisarão abordar sua estrutura de front office, especialmente com Belichick atuando anteriormente como técnico principal e gerente geral. O próximo Draft da NFL e o espaço disponível oferecem uma oportunidade para Mayo e a diretoria fazerem mudanças significativas e conduzirem a organização de volta ao caminho do sucesso.

Jerod Mayo ingressou inicialmente no Patriots em 2008 como escolha de primeira rodada, contribuindo para o time até 2015 e disputando 103 partidas. Seu retorno à franquia em 2019 o viu assumir a função de treinador de inside linebackers, marcando o início de sua carreira de treinador no time.

Enquanto Mayo recebia pedidos de entrevistas para potenciais cargos de treinador principal, os Patriots, reconhecendo o seu valor, anunciaram no dia 12 de janeiro do ano anterior a sua intenção de prolongar o seu contrato, garantindo o seu compromisso duradouro com a organização.

Avançando um ano, Mayo ascendeu ao cargo de técnico do time. Nascido em 23 de fevereiro de 1986, Mayo agora detém a distinção de ser o técnico mais jovem da liga.