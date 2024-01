Jerry Jones deixa portas abertas para uma potencial parceria com Bill Belichick

EUf Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones acredita no poder da pressão para impulsionar o desempenho, ele certamente está aumentando a pressão para seu treinador principal. Menos de duas semanas depois de declarar publicamente que Mike McCarthy retornará para uma quinta temporada, apesar de uma decepcionante eliminação nos playoffs, Jones discutiu abertamente a possibilidade de trazer Bill Belichickacrescentando uma camada extra de incerteza ao futuro de McCarthy.

RELACIONADO:

“Eu o conheço pessoalmente e gosto dele”, disse Jones sobre Belichick, conforme relatado por Jori Epstein do Yahoo Esportes. “Não tenho dúvidas de que poderíamos trabalhar juntos. Nenhuma. Nenhuma.”

Belichick, que já elogiou a família Jones e continua disponível para oportunidades de coaching, está no radar de Jones há algum tempo. Embora Jones tenha reconhecido que contratar Belichick não garantiria uma vitória no Super Bowl, ele também expressou confiança na experiência incomparável de treinador de Belichick.

“Todos sabemos que ele é certamente excelente, talvez no topo da sua carreira”, afirmou Jones. “Dizer que qualquer pessoa garante automaticamente um Super Bowl é ridículo. [an] expectativa para ele. Mas será ele talvez o maior treinador de futebol profissional de todos os tempos? Poderia muito bem ser.”

Os comentários de Jones geram especulações dentro da equipe

Apesar das especulações, Jones deixou claro que não hesitaria em colaborar com Belichick, enfatizando seu relacionamento pessoal e respeito mútuo.

“Ele é um amigo e gosto dele e quero deixar bem claro: não teria nenhum problema em trabalhar com ele”, afirmou Jones.

Embora alguns céticos possam descartar essas observações como mera conversa, a disposição de Jones em considerar a ideia de trazer um treinador do calibre de Belichick fala por si. Em vez de abafar os rumores, Jones optou por alimentar as especulações, deixando a porta aberta para possíveis mudanças na comissão técnica.

É evidente que Jones não tem medo de agitar as coisas em busca do sucesso, mesmo que isso signifique considerar uma lenda do treinador como Belichick. A perspectiva de Belichick se juntar aos Cowboys adiciona um elemento de intriga a uma entressafra já incerta para o time.