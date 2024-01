Jerry Jones ouve Tom Brady e toma a decisão de Mike McCarthy: é a certa?

Dapesar das especulações significativas nos últimos dias, o Dallas Cowboys não estão fazendo uma mudança de treinador. ESPNde Adam Schefter relatou na noite de quarta-feira que o proprietário Jerry Jones irá reter Mike McCarthy para 2024 NFL temporada – mesmo depois do Vaqueiros foram surpreendentemente eliminados dos playoffs no sábado.

Teve o Dallas emprego aberto, teria se tornado instantaneamente a vaga de treinador de maior destaque na NFL – atraindo potencialmente alguém como Bill Belichick. Em vez disso, proprietário Jerry Jones decidiu manter McCarthyque teve sucesso na temporada regular com os Cowboys, mas não conseguiu vencer aquele evasivo Super Bowl.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Por que Dallas está mantendo McCarthy?

McCarthy ainda tem mais um ano de contrato com os Cowboyse ele recebeu o apoio do quarterback Dak Prescott para ficar. Nas últimas três temporadas, o Dallas esteve entre os melhores times da temporada regular da NFL, vencendo 12 jogos em cada temporada e conquistando o NFC Leste título duas vezes.

Os Cowboys de 2023 tiveram a NFL Ataque de pontuação nº 1 e os seus # 5 defesa de pontuação – apesar de perder o cornerback estrela Trevon Diggs a uma lesão no joelho menos de três semanas após o início da temporada. Prescott liderou a NFL com 36 passes para touchdownenquanto receptor CeeDee Cordeiro foi nomeado um All-Pro da primeira equipe depois de estabelecer recordes de carreira com 1.749 jardas e 12 touchdowns.

Dallas entrou nos playoffs como candidato ao Super Bowl, mas tudo se desfez no jogo de abertura contra o Green Bay Packers — a Perda de 48-32 no Estádio AT&T que interrompeu drasticamente a temporada dos Cowboys. Mesmo assim, os Cowboys têm um núcleo de jogadores no seu auge com estrelas talentosas como atração principal, algo que Jones claramente considerado ao decidir se manteremos McCarthy.

Tom Brady não era a favor da demissão de McCarthy

O maior quarterback da NFL era firmemente pró-McCarthy e esperava que os Cowboys mantivessem o ex-vencedor do Super Bowl. No episódio mais recente de seu “Vamos!” podcast, Tom Brady apoiou McCarthy para ficar, mesmo depois de Dallas ter sido destruído na derrota de sábado para Baía Verde.

“Você não pode culpar um treinador pela derrota como ontem”, Brady disse. “Havia um time dando 45 pontos e quarterbacks lançando interceptações para touchdowns. Sim, todos são responsáveis. estamos todos juntos nisso.”

McCarthy agora tem a chance de provar que Brady – e Jones – estão certos ao levar Dallas ao Super Bowl na próxima temporada. Os Cowboys não levantaram o Troféu Vince Lombardi desde o 1995 temporada, e essa temporada é a última vez que Dallas jogou em um Jogo do campeonato NFC também.