Jess Hilarious entra oficialmente no ‘Breakfast Club’ e usa haters em anúncio

Jess Hilariante é oficialmente em no “The Breakfast Club” – e seu anúncio é pesado, pois destaca vários podcasters que a acusaram de se precipitar quando ela o anunciou pela primeira vez, há um mês.

O comediante nascido em Baltimore fez a grande revelação, desta vez de verdade, na manhã de segunda-feira com um trailer de vídeo … usando a música “Sirius”, que se tornou popular pelo Chicago Bulls da era Michael Jordan.

A maioria das frases de efeito do vídeo vem de caras como Como acadêmico , Joe Budden , Corey Holcomb , Tio Murda – basicamente todo mundo que dançou em seu túmulo pensando que ela havia perdido o barco.

O ex-namorado dela País Wayne recentemente a arrastou com a suposição de que ‘Breakfast Club’ passou por ela… ele também tem que atualizar sua parte agora!!!

Se você se lembra, TMZ Hip Hop falou com Charlamagne que Deus apenas algumas semanas atrás, sobre Jess anunciar a vaga, mas depois desaparecer, e ele agiu como se não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo com ela.