Jessica Biel e Justin Timberlake estão se divorciando: quais são os motivos?

To romance duradouro entre Justin Timberlake e Jéssica Biel, que completa 12 anos, pode estar perto do fim, afetado por problemas inconciliáveis. Mas não é a primeira vez que surgem rumores de problemas no casal, principalmente por conta de acusações de infidelidades da cantora.

A cantora e a atriz formaram um dos casais mais quentes de Hollywood desde dezembro de 2011, ficaram noivos e um ano depois se casaram organizando uma linda cerimônia em Fasano, na Itália.

Os problemas entre Justin Timberlake e Jessica Biel

No entanto, durante anos houve alegações de infidelidade. Em 2019, surgiram fotografias onde Justin é visto de mãos dadas com Alisha Wainwright, acompanhadas de uma série de especulações de que teriam ido mais longe. No entanto, Justin imediatamente se desculpou publicamente com sua esposa e filhos, Silas, 8, e Phinneas, 3, por incomodá-los.

Agora, Life & Style relatou, citando uma fonte próxima ao casal, que seu casamento está passando por uma fase difícil. “Embora se amem, toda a terapia de casal a que se submeteram simplesmente não resolve alguns dos seus problemas”, afirma o relatório.

Aparentemente, o problema entre Jéssica e Justin originou-se da publicação de Britney Spears‘, ‘The Woman in Me’, onde revelou detalhes inéditos de seu relacionamento com Justin, bem como os desafios que teve que passar para superá-lo.

A ‘Princesa do Pop’ fez uma revelação comovente ao garantir que durante o tempo que passaram juntos engravidou de Timberlake, mas ele a forçou a fazer um aborto.

Possivelmente esta informação abriu uma nova ferida no relacionamento entre Justin e Jéssica.

“As revelações no livro de Britney trouxeram à tona mais problemas de confiança de Jéssica. A verdade é que Jéssica está cansada de tentar superar as coisas com Justin”, observa o relatório.

No momento, sabe-se que o casal já colocou à venda os três imóveis que compraram juntos no Tennessee, Califórnia e Nova York, o que indicaria que estão colocando as finanças em ordem para um possível acordo matrimonial.