Jessica Biel foi forçada a explicar por que ela tem a rara prática de comer no chuveiro em um vídeo do TikTok

Aatriz Jéssica Biel revelou recentemente seu hack multitarefa favorito, e é um pouco pouco convencional. Em um vídeo do TikTok, Biel compartilhou com entusiasmo seu amor por comer no chuveiro, alegando que isso não apenas economiza tempo, mas também é “profundamente satisfatório”.

Biel explicou sua rotina de alimentação no banho, enfatizando a importância de ter uma saliência para colocar alimentos e bebidas. Ela demonstrou sua técnica, dizendo: “Gosto de dar uma mordida ou um gole e colocar na borda, e aí você faz o que quer. Você lava o cabelo – deixa o sabonete longe – isso é importante.”

Ela apontou com humor os desafios de mastigar mantendo a boca fechada para evitar a entrada de água do chuveiro: “A única coisa complicada é quando você está mastigando, você tem que manter a boca fechada porque eu ainda gosto de entrar na água enquanto eu estou mastigando e, por alguma razão, quero abrir a boca ao mesmo tempo e cuspir água.”

Biel também brincou sobre as possíveis origens de seu hábito incomum, sugerindo que isso poderia resultar de ter que se defender quando seus dois filhos cuspiram em seu rosto durante o banho.

A atriz enfatizou que tomar banho pode ser um “alívio de muitas maneiras” para multitarefas e encorajou seus seguidores a aproveitarem a experiência de tomar banho, mantendo a etiqueta de mastigação adequada.

Seu método não convencional recebeu feedback positivo de outras mães que concordaram com a necessidade de privacidade e estratégias para economizar tempo. Um fã comentou: “Tenho quatro filhos, eles comem minha comida, eu defendo isso 100 por cento, pois é o único lugar para privacidade”.

Biel inicialmente compartilhou seu amor por tomar banho em dezembro, listando “itens apropriados”, como cereais, iogurte, picolés, café e chá. Ela garantiu a seus seguidores que esses itens são escolhas “seguras”, pois podem facilmente ir pelo ralo se derramados.

Esta não é a primeira vez que Biel dá uma olhada em seus lanches na hora do banho. Em 2017, ela compartilhou uma foto em preto e branco de si mesma comendo macarrão no chuveiro e, em 2020, postou uma foto agora excluída de um prato vazio na borda do chuveiro cheio de salsicha de frango e maçã.