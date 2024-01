Jillian Michaels rebate o Dr. Terry Dubrow, ‘Ele também é anti-Ozempic’

TMZ. com

Recebemos JM no “TMZ Live” quinta-feira… quem diz, ao contrário de o que Dubrow acredita ela é na verdade a maior especialista quando se trata de ajudar as pessoas a perder peso – e diz que ele compartilhou seus mesmos pontos de vista sobre a droga não muito tempo atrás … retirando recibos como prova.

TMZ. com

Jillian cita um julho de 2023 Entrevista pós-NY com a estrela de “Botched”… onde, com certeza, ele instou a comunidade de perda de peso a aumentar a conscientização sobre os perigos do Ozempic… dizendo que poderia custar a vida das pessoas.