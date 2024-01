Jim Carrey surpreende em seu aniversário com uma transformação que deixa os fãs atordoados

Jim Carrey sempre seguiu o mesmo caminho quando se tratava de ser um personagem selvagem em Hollywood como um dos rostos mais reconhecidos da comédia.

Agora ele tem o penteado que combina com sua exuberância.

Cena violenta excluída de ‘The Mask’, estrelado por Jim Carrey, vem à tona quase 30 anos depois

Antes de comemorar seu 62º aniversário, que acontece no dia 17 de janeiro, o ator se aventurou com um grupo de amigos na quarta-feira em Los Angeles para dar início às comemorações.

Carrey organizou um almoço exclusivo no restaurante particular San Vicente Bungalows, em West Hollywood, e uma mudança notável em sua aparência habitual foi o penteado.

Em vez do visual penteado que ele normalmente prefere, a estrela de “Dumb and Dumber” pode muito bem estar canalizando seu interior Keanu Reeves ao decidir deixar o cabelo crescer até a altura dos ombros.

Ele estreou o novo visual longo ao ser fotografado saindo do restaurante.

Adam Sandler, Jimmy Kimmel, Dustin Hoffmann e Seth Verde estavam todos lá para comemorar com seu amigo.

O homem do momento usava uma jaqueta marrom casual sobre uma camiseta preta e tinha um presente de aniversário nas mãos enquanto caminhava.

Ele até sentiu necessidade de um segurança que acompanhasse o passeio, que ficou ao lado Carrey enquanto ele carregava uma caixa de bolo.

O que Jim Carrey está fazendo agora?

Tendo estrelado vários filmes de sucesso ao longo dos anos, de The Mask a Liar Liar, Carrey está deixando de agir definitivamente após 35 anos de serviço ativo.

Em vez disso, a estrela de cinema canadense está se concentrando em sua pintura nos anos restantes após os ganhos

“Bem, estou me aposentando. Sim, provavelmente. Estou falando bastante sério”, disse ele ao Access Hollywood em março de 2022.

“Depende. Se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada que me diga que será realmente importante para as pessoas verem, posso continuar no caminho, mas estou fazendo uma pausa.

“Eu sinto que – e isso é algo que você nunca ouviria outra celebridade dizer enquanto o tempo existir – eu tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Eu sou o suficiente”, disse ele.