Jim Harbaugh se aproxima da nomeação do Los Angeles Chargers enquanto as negociações contratuais se intensificam

Jim HarbaughA jornada de coaching parece estar prestes a tomar uma direção diferente, com sinais apontando para uma possível colaboração com o Carregadores de Los Angelesconforme relatado pela NFL Network.

O ex-técnico do San Francisco 49ers está supostamente posicionado a uma “distância de ataque” de garantir um retorno à NFL após um tempo longe do jogo profissional.

O Carregadores estenderam uma oferta financeira notavelmente robusta ao treinador de Michigan, uma oferta que é significativa o suficiente para levar as negociações ao ponto em que discussões substantivas sobre pessoal, parcerias com gerentes gerais e possíveis nomeações para a equipe técnica estão em andamento.

Jim Harbaugh finalmente deixará Michigan?

Mike Grafolo da NFL Network transmitiu a evolução da dinâmica da situação na terça-feira, enfatizando a possibilidade de uma resolução rápida se todos os fatores-chave se unirem rapidamente.

O sentimento predominante é que o Carregadores estão se preparando para tomar uma decisão decisiva para garantir o compromisso de Harbaugh e formalizar um contrato em um futuro iminente, especialmente considerando o fato de que ele esteve muitas vezes perto de deixar Michigan, apenas para então estender sua estadia no time da faculdade.

Após sua passagem triunfante guiando Michigan ao título nacional, Harbaugh tem se envolvido ativamente com vários times da NFL mais uma vez, instigando especulações sobre um retorno iminente à liga profissional.

Fontes do Pro Football Talk afirmam Harbaughdo grande interesse nesta transição, que constitui um afastamento das especulações anteriores que sempre deram em nada.

Relatórios indicam que Harbaugh está marcada para uma segunda entrevista com o Carregadores esta semana, embora ele também tenha mantido conversações com o Falcões de Atlanta.

DraftKings já havia favorecido os Chargers em -150 para pousar Harbaughapesar de suas entrevistas anteriores com os Falcons.

Harbaughaos 60 anos, já jogou pelo Carregadores de 1999 a 2000 e treinou na NFL com o São Francisco 49ers de 2011-2014.

Notavelmente, sua gestão no 49ers incluiu uma aparição no Super Bowl e três jogos do campeonato NFC, mas seu estilo foi descrito como intenso, e uma passagem duradoura em San Francisco era impossível.

Enquanto o Carregadores explorar suas opções de coaching, incluindo entrevistas com um total de 15 candidatos, Pete Carroll e Mike Vrabel permanecer como concorrentes Harbaughconforme relatado pelo Pro Football Talk.

No entanto, as indicações sugerem que o front office da equipe está obcecado com Harbaughe será necessário rejeitá-los para forçá-los a considerar seriamente outros candidatos.