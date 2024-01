Jim Irsay foi encontrado sem resposta e azul durante suspeita de overdose em dezembro, dizem os policiais

Jim Irsay foi encontrado deitado em sua cama, sem responder, com frio ao toque e com falta de ar durante uma suspeita de overdose em dezembro… isso de acordo com a polícia de Indiana.

Documentos do Departamento de Polícia de Carmel, obtidos por TMZ Esportes, policiais foram enviados para a residência de Irsay em Carmel em dezembro. 8 por volta das 4h30 … depois que alguém disse ter encontrado o dono do Indianapolis Colts inconsciente no chão do banheiro com um tom de pele azulado.