Jim Miller favorece Matt Brown para o UFC 300, quer que Bruce Buffer o anuncie como Jim ‘F ******’ Miller

Jim Miller pode finalmente considerar o UFC 300 para sua próxima luta.

Vários anos atrás, o veterano de 40 anos mencionou o evento histórico como um local de pouso ideal para ele, depois de já ter conquistado vitórias no UFC 100 e no UFC 200. Após uma vitória por finalização sobre Gabriel Benitez no UFC Vegas 84, Miller imediatamente voltou sua atenção para rumo ao evento de 13 de abril, com planos de um confronto contra outra lenda do octógono.

Imediatamente após sua vitória, Miller mencionou Paul Felder ou Matt Brown como adversários ideais. Em sua coletiva de imprensa pós-luta, no entanto, ele se inclinou ligeiramente para um confronto contra outro recordista do UFC, após ampliar sua vantagem de maior número de vitórias e mais lutas na história da promoção no sábado.

“Paul e eu quase brigamos em 2015”, disse Miller sobre Felder. “Acho que essa luta seria brutal. Acho que é uma luta brutal, eu e ele trancados em uma jaula por 15 minutos. Eu também acho que a luta do Matt Brown também é incrível.

“Acho incrível porque, primeiro, não preciso perder peso. Dois, ele é o cara que mais finalizou no meio-médio, eu sou o cara que mais finalizou no peso leve. Isso é uma luta por [UFC] 300. Vamos fazer um show, vamos sair e nos divertir. Estou disposto a subir de peso para esse tipo de evento. Não é como se eu estivesse tentando aumentar minha classificação ou algo assim. Principalmente aos 300, eu entraria a qualquer momento se Sean [Shelby] me chamou para esse tipo de briga — Sean, se você estiver assistindo. Quero fazer um show épico com dois caras durões que já existem há algum tempo, e acho que Matt pode ser esse cara.”

Brown já atendeu a ligação após assistir ao UFC Vegas 84, escrevendo nas redes sociais: “Eu amo Jim Miller, seria uma honra”.

O nativo de Ohio revelou anteriormente em O lutador contra o escritor que ele abordou os matchmakers do UFC sobre competir no UFC 300, e esse pedido já estava em consideração. Talvez agora que Miller convocou especificamente essa luta, Brown possa realizar seu desejo.

Além do potencial confronto com Brown no UFC 300, Miller tinha outro desejo que adoraria realizar, especialmente para uma noite tão especial.

Normalmente, Miller ouve seu apelido ser anunciado como “A10” sempre que está prestes a cair no octógono, mas ele tem outro apelido que prefere.

Pouco antes de o ex-matchmaker Joe Silva se aposentar após a venda do UFC para a Endeavor em 2016, ele enviou uma mensagem a Miller oferecendo-lhe uma luta. Demorou apenas alguns segundos para Miller responder dizendo: “Estou dentro”.

Silva respondeu com uma mensagem final dizendo: “Claro que você é… você é Jim F****** Miller”.

“Não sei se Bruce [Buffer] vai me apresentar como Jim ‘F ******’ Miller”, disse Miller. “Não sei se ele xinga quando está trabalhando. Ele definitivamente xinga quando não está. Eu acho que seria legal. Acho que seria legal talvez abrir o pay-per-view com isso. Acho que fazer isso na frente da T-Mobile cheia de fãs seria incrível. Acho que isso me deixaria super entusiasmado.

“Ganhei esse apelido. Ganhei esse apelido pela forma como faço negócios dentro e até fora do octógono. Ganhei esse apelido de um cara que fazia matchmaking no UFC 2. Quando o Joe Silva te chama assim, é muito legal. Estou feliz que os fãs estejam por trás disso. Não é o apelido mais fácil de promover, mas está lá.”

Depois do UFC 300, Miller já afirmou que não tem planos de se aposentar tão cedo, por isso não está estabelecendo um limite de tempo para quantas lutas mais terá antes de encerrar sua carreira.

Ele ainda adoraria a chance de lutar mais uma vez em casa, em Nova Jersey, e além disso, Miller gosta da ideia de alcançar mais um marco em sua carreira – e isso não vai durar até o UFC 400.

“Trinta vitórias seriam incríveis”, disse Miller depois de conquistar a 26ª vitória no UFC. Não estou realmente me pendurando em nenhum dos números, para ser honesto. Acho que quem eu sou e o legado que tenho não são esses números. Foi assim que passei pelos altos e baixos com os quais tive que lidar.

“Quando um cara como Mike Bisping me elogia dentro do octógono, isso significa muito para mim. Vou continuar fazendo o que estou fazendo e tomarei a decisão sobre os próximos passos. Vamos continuar por enquanto.”